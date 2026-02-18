Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Profesor Honorario

UASD distingue a investigador José Graziano da Silva

Da Silva también es reconocido por formar jóvenes dedicados al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria en la región.

Durante el acto, Pablo Valdez, Julio Borbón, José Graziano da Silva y el rector Editrudis Beltrán. Foto Alexis Monegro.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió ayer profesor honorario, a José Graziano da Silva, por sus aportes para garantizar el derecho humano a la alimentación, el desarrollo rural y la lucha contra el hambre en la región. Es exdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Fue condecorado en un acto en la Biblioteca Manuel del Cabral, por el rector de esa academia, Editrudis Beltrán; el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Julio Borbón, miembros del Consejo Universitario, docentes y estudiantes.

Durante el acto, el rector destacó los aportes al desarrollo rural de Da Silva, lo que dijo lo hacen merecedor de ese reconocimiento, por el compromiso con la transformación del campo.

Señaló que a lo largo de su trayectoria, ha abogado por el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar un desarrollo pleno e inclusivo en las zonas rurales, poniendo especial énfasis en la generación de empleo rural, digno y sostenible.

Asimismo, el decano Borbón compartió aspectos de la hoja de vida del homenajeado, al resaltar cómo es un referente global en la implementación de estrategias integrales contra la inseguridad alimentaria en Brasil y su rol en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2012 y 2019.

José Graziano da Silva recibió de la mano de ambos académicos el título que lo acredita Profesor Honorifico de la UASD y agradeció a la academia por su exaltación, la cual expresó que quedará registrada para el resto de su vida, un homenaje que dijo lo impulsa a seguir.

