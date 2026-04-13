Universidad Central del Este celebró su CXLIX graduación

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La Universidad Central del Este (UCE) celebró su CXLIX ceremonia de graduación de grado y la XXII ceremonia de graduación de posgrado, en un acto solemne en el que fueron investidos un total de 915 egresados.

De este total, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior, mientras que 458 culminaron programas de posgrado, formándose como especialistas en sus respectivas áreas. De los graduandos 643 son mujeres y 272 son hombres, destacando la amplia participación femenina en esta promoción. Con esta graduación la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y especialistas en la República Dominicana.

Durante la ceremonia, las autoridades universitarias destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los egresados, quienes culminan una etapa significativa de su vida académica y se preparan para asumir nuevos retos en el ámbito profesional.

En el acto se realizó la entrega de títulos a los nuevos profesionales, distribuidos por facultades.