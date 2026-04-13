Vaguada: Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, en alerta roja

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La provincia Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, fueron colocados en alerta roja la tarde de este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la incidencia de una vaguada.

El organismo informó a las 4:30 de la tarde que 21 provincias están en alerta amarilla y otras cinco están en verde, debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como los deslizamientos de tierra que pudiera provocar la vaguada.

Aguaceros en la capital

Las intensas precipitaciones que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) había pronosticado para gran parte del país comenzaron a sentirse en la urbe dominicana. En gran parte de la provincia Santo Domingo algunos ciudadanos manifestaron su sorpresa por los aguaceros que se están registrando desde aproximadamente las 4:00 de la tarde.

En tanto, los efectos del fenómeno atmosférico ya son evidentes también con algunos árboles que han cedido, como ocurrió en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Mientras, en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este, se registró una granizada. Más temprano, la directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó que una nueva vaguada estará incidiendo sobre el territorio nacional a partir de este jueves, lo que provocará un aumento en las precipitaciones hacia el fin de semana.

Ceballos explicó que, aunque entre martes y miércoles se espera una leve disminución en la intensidad de las lluvias, las condiciones atmosféricas seguirán siendo favorables para que continúen los aguaceros en varias regiones del país.

“Para el jueves, otra vaguada va a estar incidiendo sobre el territorio nacional, y para el fin de semana las lluvias se intensifican de nuevo. O sea, que vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo”, indicó.