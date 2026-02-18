Vecinos reclaman a regidores regular movilidad en lugar

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La tranquilidad se perdió hace años y el desorden se apodera cada día del emblemático y antiguos tranquilo sector de Miraflores, en el Distrito Nacional, con la invasión de vehículos que no respetan aceras, entradas de marquesinas, áreas comunes de ninguna índole.

Ante esa situación, los vecinos acudieron este martes a la Sala Emilio Rodríguez De Morizi, para reclamar al Concejo de Regidores una normativa que regule el lugar en materia de transito y movilidad para que la tranquilidad retorne a las familias que habitan en la zona.

Rosario Familia, presidente de la junta de vecinos del sector Miraflores, recordó que Miraflores es un lugar donde habitan mayormente personas adultas, por tanto, necesitan tranquilidad. Sin embargo, la zona se encuentra inhabitable.

“Los carros estacionados en las aceras, vehículos parqueados en ambos lados de las vías, ocupan las entradas de las marquesinas, por lo que cuando propietario llega a su casa no puede entrar”, expresó.

Familia acompañado por José Fortuna y la periodista Soila Puello, consideran que el cabildo en la persona de la alcaldesa Carolina Mejía, tomará las medidas a favor de quienes habitan en el sector.

Exhortan a la Dirección General de Seguridad de Transito Terrestre (DIGESETT), así como a la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento para que tomen las medidas pertinentes para evitar que el caos se siga apoderando de Miraflores. Recordaron que Miraflores es un sector clásico de la capital dominicana, ubicado entre las avenidas Máximo Gómez, Johon F. Kenedy, Leopoldo Navarro y San Martín.