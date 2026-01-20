Velan los restos de Manuel Rivas en el Jardín Memorial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los restos de Manuel Rivas, reconocido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), son velados este martes en la capilla de la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional.

La información fue ofrecida por la organización política a través de una publicación en su cuenta de X, donde precisó que el cuerpo del exfuncionario será sepultado el miércoles 21 de enero, a las 12:00 del mediodía, en el Cementerio Jardín Memorial, de la avenida Jacobo Majluta, en el municipio Santo Domingo Norte.

Cabe recordar que Rivas falleció ayer lunes, tras un tiempo de lucha contra el cáncer.

El extitular de la OMSA había sido condenado a dos años de prisión en el año 2024 por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

En el caso también fue señalado su asistente personal, Argenis Contreras, quien estuvo prófugo por varios meses y luego fue condenado a 20 años de prisión. También fue juzgado el empleado de la institución que él dirigía, José Antonio Mercado Blanco (El Grande), quien guarda prisión.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia decidió descargar de toda responsabilidad penal al exdirector de la OMSA por la muerte del togado.

En ese sentido el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emitió la sentencia núm. 249-04-2022-SSEN-00158 mediante la cual absolvió a Rivas tras comprobar la inexistencia de los supuestos hechos de corrupción que le imputaban y determinar que los hechos presentados no constituían ilícitos penales.

El crimen, ocurrido en octubre de 2017, está vinculado con los supuestos actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas entre 2012 y 2016.

Después del crimen del abogado y profesor universitario, Argenis Contreras, huyó fuera del país hasta que Estados Unidos lo entregó al país en febrero de 2021.