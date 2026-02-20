Ven ex de PN fortaleció el orden, sin acabar con intercambio de disparos

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La labor del saliente director de la Policía Nacional, mayor general (r) Ramón Antonio Guzmán Peralta, la evalúan el activista de los derechos humanos, doctor Manuel María Mercedes y el exgeneral Damián Arias Matos, quienes consideran trató de rescatar la institución, mantuvo a raya a las islas internas de poder, pero se incrementaron las muertes de ciudadanos a manos de agentes.

En entrevistas separadas, Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), y el expolicía e historiador Arias Matos, también puntualizaron acciones que debe adoptar el recién designador titular de la PN, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, como tener un mayor acercamiento con los rangos menores y con la sociedad civil. Le pide que decambie director Central de Investigación (Dicrim) de la PN, general Pedro Ignacio Matos Pérez, por mantener la cultura de matar. Ayer, el oficial puesto en retino le entregó el mando al nuevo director de la institución a cargo de la seguridad ciudadana de la República Dominicana, electo por el presidente Luis Abinader.

Derechos humanos

Mercedes valora con luces y sombras los dos años de la gestión de Guzmán Peralta. Reconoce que mejoró las condiciones de vida de los policías, con educación y aumento salarial, se esforzó en avanzar la reforma policial, de lo ideal a lo posible, aunque no se incluyeron todas las propuestas transformadoras.

Mercedes entiende que su su gestión fue opaca en materia de derechos humanos, dejándolo mal parado con la duplicidad de los denominados intercambios de disparos. Cita más de 90 muertes de ciudadanos en su primer año de gestión. “En el segundo año, los desacreditados intercambios de disparos superaron los 200 fallecimientos de personas”.

Adelantó que en los próximos días, la CNDH nombrará a los caídos por balas de policías. “En su gestión continuaron las redadas policiales y los apresamientos ilegales de civiles. En el 2025, hubo un 30% más de agentes de altos rangos involucrados en delitos”. Indica que la población se siente más insegura.

Exgeneral Arias Matos

El exvocero de la PN y de la Policía del Cibao afirmó que Guzmán Peralta trabajó en el rescate de ciertas áreas de la institución, evitando el surgimiento de islas de poder en la PN, a la vez que supo sortear “el riesgo que implica la excesiva presencia de la clase política en la gestión de la seguridad ciudadana.

Le reconoce el mérito de haber aplicado acciones policiales en alianza público privada, por primera vez en la historia de esa institución, creada en 1936.