Venezuela no niega ni afirma muertes en ataque Maduro

Medios de comunicación venezolanos y cubanos reportan la muerte de al menos 80 ciudadanos durante el bombardeo que desplegó Estados Unidos en Caracas, capital del país, en la madrugada del pasado sábado, durante el apresamiento del presidente Nicolás Maduro.

Afirman que mataron por lo menos 35 agentes miembros de los Avispas Negras de Cuba, el escuadrón militar que estaba a cargo de la seguridad de Maduro.

Reporteros de HOY conversaron sobre el tema con el venezolano Marcos Pérez Hernández, un capitán de barco radicado en República Dominicana y quien indica que en Venezuela circula información de que el régimen de Cuba habría tenido la mayor baja de militares, por ser el equipo que resistió al rapto que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Maduro.

Pérez maneja informaciones de grupos de influencia en Venezuela. Señala que aunque el gobierno de Venezuela, que ahora representa la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, no ha confirmado la cantidad de muertes de civiles y de militares cubanos caídos en el momento de la captura de Maduro y los civiles que perdieron la vida en las detonaciones.

“Se sabe que no se revelan los muertos para no contradecir las declaraciones que dio Trump en rueda de prensa del sábado. Aseguró que la operación de rapto de Maduro no dejó muertos”, sostuvo Pérez.

Pidió no publicar su foto, porque su hijo y su madre viven en Venezuela. Precisó que el gobierno de Cuba no ha emitido un comunicado oficial acerca de sus agentes muertos en el intento de frustrar la captura de Maduro, la madrugada del 3 de este mes.

“La seguridad de Maduro estaba a cargo de militares de Cuba, China y Rusia. Eran tres frentes. Maduro tenía la seguridad cubana que contrató el líder Hugo Chávez, desde el golpe de Estado que denunció el 11 de abril del 2002”, indicó.

El capitán de barco declaró a HOY que en su país creen que Maduro pudo ser traicionado por los hermanos Rodríguez, “en especial por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (órgano legislativo).

“Fue la persona que se reunió con Maduro seis horas antes de ser apresado por agentes de inteligencia y militares estadounidenses, la unidad de élite del ejército estadounidense.

Sostuvo que el entorno leal a Maduro no imaginó que desde agosto del 2025 la Agencia Central de Inteligencia (CÍA en inglés) buscaba detenerlo y a su esposa Cilia Frlores, para juzgarlo en Estados Unidos por narcotráfico, corrupción, entre otros.

Precisó que solo el anillo de Maduro sabía que no dormía dos veces consecutivo en una misma casa y Rodríguez conocía su ubicación la noche el ataque, en la Casa de los Pinos, bunkér de la capital del país.

Calma en Embajada RD

No se han producido manifestaciones de venezolanos en la sede diplomática en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Sin presencia de activistas estaba la casa de la delegación, que permanece cerrada. Tampoco han acudido grupos a apoyar a Maduro o a rechazar las acciones de Trump en Venezuela.

Sin embargo, en la embajada estadounidense en Venezuela, cientos de personas salieron a las calles a repudiar la política intervencionista.