Wilson Camacho sobre Senasa: “Es el caso más siniestro y cruel que hemos tenido”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El procurador adjunto Wilson Camacho calificó este martes como “el más siniestro y cruel” el entramado que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por miles de millones de pesos, de acuerdo con la investigación denominada Operación Cobra, por la cual ya hay nueve personas arrestadas.

Camacho explicó que este caso destaca no solo por su magnitud económica, sino por el tipo de institución afectada:

“Es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público y el más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta a algo tan esencial como la salud, pero en este caso a un seguro que tiene incluido a más de ocho millones de dominicanos”.

Un golpe directo a los más vulnerables

El procurador adjunto subrayó que el presunto desfalco impacta principalmente a la población más pobre:

“Afecta a la salud de las personas más pobres y vulnerables”.

Hasta el momento, la investigación estima que unos 15 mil millones de pesos habrían sido sustraídos. Sin embargo, Camacho advirtió que estas cifras podrían variar a medida que avance el proceso.

Más arrestos en camino

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no descartó que nuevos implicados sean incluidos en la investigación en los próximos días.

Informó además que la solicitud de medida de coerción fue depositada el lunes y la audiencia está fijada para este martes a las 2:00 de la tarde.

Los delitos imputados

A los acusados se les atribuyen los delitos de: