Romeo Santos sorprende con junte urbano-bachata junto a La Perversa y Prince Royce

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, sorprendió a sus seguidores al anunciar un esperado junte musical con la artista urbana La Perversa y el bachatero Prince Royce, en lo que promete ser una de las colaboraciones más comentadas del 2026.

El anuncio generó gran expectativa en redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron la unión de tres estilos distintos: la bachata tradicional de Romeo, el flow urbano de La Perversa y la bachata moderna de Prince Royce.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha de lanzamiento ni el título del tema, se espera que la colaboración combine ritmos tropicales con fusiones urbanas, marcando un hito en la música dominicana e internacional.

La Perversa, conocida por su energía en el dembow, expresó entusiasmo por compartir escenario con dos íconos de la bachata, mientras que Prince Royce destacó que el proyecto busca “romper barreras y unir géneros”.