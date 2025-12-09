Día de la Corrupción: cuatro casos que marcaron al país y siguen dando de qué hablar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 9 de diciembre, cuando el mundo conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, República Dominicana llega a la fecha sumida en investigaciones, arrestos y operativos que han sacudido a instituciones clave del Estado.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que en las últimas semanas la persecución del crimen ha obligado al Ministerio Público a mantener jornadas que empiezan y terminan de madrugada. Al describir la intensidad del trabajo comparó a una conversación a las 2:00 de la mañana a como si fueran las 8:00 de la noche.

A continuación, un resumen de los procesos que marcan este panorama:

Operación Cobra (Senasa): red acusada de desfalcar miles de millones

Autoridades recabaron evidencias de esquema de corrupción en el SenaSa.

El caso más reciente involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Nueve personas fueron arrestadas por supuestamente integrar una red que habría desfalcado a la institución con miles de millones de pesos, según el Ministerio Público, en una investigación bautizada como Operación Cobra.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Operación Camaleón: semáforos, contratos y un esquema de más de RD$1,300 millones

Operación Camaleón: Hugo Beras va tranquilo y sonriente a cumplir con la presentación periódica

La Operación Camaleón destapó una presunta malversación superior a los RD$1,300 millones, a través de un esquema fraudulento relacionado con la gestión de los semáforos del Gran Santo Domingo.

Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del INTRANT, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi).

El Ministerio Público sostiene que, mediante contratos irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a compañías vinculadas a Gómez Canaán, utilizadas para desviar fondos públicos y realizar operaciones de lavado de activos.

Según la acusación, este entramado vulneró principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.

Operación Pandora: venta ilegal de más de 900 mil municiones

Foto de archivo. Operación Pandora

En noviembre de 2024, los cuerpos del orden también quedaron bajo escrutinio con la Operación Pandora, que expuso una presunta red criminal integrada por 10 oficiales, incluido el intendente de Armas de la Policía Nacional.

De acuerdo con la acusación, el grupo sustrajo al menos 908 mil municiones para venderlas ilegalmente, incluso hacia Haití.

Once personas fueron señaladas, de las cuales tres -entre ellas una civil- negociaron con los fiscales y recibieron prisión domiciliaria y garantía económica. El resto permanece cumpliendo prisión preventiva en Operaciones Especiales.

Operación Antipulpo: una red que habría sustraído más de RD$4,796 millones

Operación Antipulpo y Coral, audiencia en tiempos de pandemia.

Este caso, uno de los primeros de alto perfil abiertos en los últimos años, acusa la sustracción de RD$4,796 millones de fondos públicos entre 2012 y 2020 a través de contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, sustentados -según el Ministerio Público- en tráfico de influencias.

Las medidas de coerción fueron dictadas el 8 de diciembre de 2020.