Zoraima Cuello reconocida como Mujer Destacada 2026 por el Defensor del Pueblo

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El Defensor del Pueblo reconoció a Zoraima Cuello como Mujer Destacada 2026, por su contribución sostenida a la transformación digital, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos en la República Dominicana.

La distinción no reconoce solo una carrera. Reconoce un modelo de liderazgo que ha demostrado ser capaz de transformar instituciones, abrir oportunidades y defender derechos —al mismo tiempo y desde distintos espacios.

Como Viceministra de la Presidencia, Cuello dirigió República Digital y el Sistema Nacional 9-1-1, dos de las iniciativas de modernización del Estado más significativas de la última década. Desde la sociedad civil, fundó AIITEC y Creciendo Juntas Mujer, proyectos que conectan tecnología, formación y liderazgo femenino con las realidades de mujeres.

“Los logros que no multiplican oportunidades no cumplen su propósito. Este reconocimiento es para las mujeres que sostienen, avanzan y abren camino, incluso cuando nadie las nombra.”

El Defensor del Pueblo señaló que el reconocimiento forma parte de sus esfuerzos por visibilizar a quienes contribuyen activamente al fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos fundamentales en el país.

Zoraima Cuello se desempeña actualmente como vicepresidenta y Coordinadora de Políticas Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, CEO de Luxor Consulting y miembro del consejo de directores de UNICARIBE. Su agenda integra innovación, inteligencia artificial, políticas públicas y desarrollo humano como ejes de una visión de país que, en sus propias palabras, “se construye todos los días.”