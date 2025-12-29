algo de todo

Creado: Actualizado:

El origen del doble sueldo en Navidad en nuestro país se inició el 20 de enero de 1954, cuando el Senado de la República Dominicana aprobó un proyecto de ley que disponía que el Estado, sus instituciones autónomas, ayuntamientos, el Consejo Administrativo del Distrito Nacional, las personas y empresas privadas, pagaran un sueldo equivalente a una mensualidad a sus empleados con salarios menores de RD$200.00, a más tardar el 24 de diciembre de cada año, según Ley No. 3742. Esto sucede durante el gobierno del tirano Rafael Leónidas Trujillo como regalía pascual para mejorar la economía de los trabajadores en Navidad.

El 16 de abril de 1955, la Ley N° 3742 fue reemplazada por la Ley N° 5000 para entregar la Regalía Pascual a los trabajadores que ganaban hasta RD$300.00 Dos años después, el 25 de marzo de 1957, la Ley N° 5000 fue sustituida por la Ley N° 4652, para otorgar el doble sueldo a quienes ganaban hasta RD$400.00

En 1959, el gobierno decidió suspender la Regalía Pascual de esa Navidad debido a los altos gastos invertidos por la Invasión del 14 de junio de ese mismo año. Se dice que Ramfis Trujillo, el hijo del tirano, le escribió una carta a su padre pidiendo que sopesara la decisión porque sería “un duro golpe a su política” si la medida se anulara, y atendiendo a su sugerencia, se ordenó la entrega de la regalía a los que ganaban hasta RD$200.00.

“Morirse de la risa” es muy posible y real. Una risa intensa puede provocar un ataque al corazón o asfixia.

FIAT la famosa marca italiana de automóviles son las siglas de Fabbrica Italiana Automobili Torino. La marca de electrónicos LG, inicialmente era por “Lucky Goldstar”, pero luego lo cambiaron por “Life’s Good.