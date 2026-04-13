El Whisky y todas sus variedades

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El whisky tiene diferentes características dependiendo donde se elabora, pues al igual que el vino, las destilerías de cada país tienen sus propias peculiaridades. El whisky americano tiende a ser más dulce que el whisky de otros países. El whisky escocés tiende a ser más terroso, con un sabor ahumado distintivo. El whisky irlandés tiende a ser ligero. El whisky canadiense tiende a ser más ligero y frutal.

El Whisky Bourbon americano se destila a partir del 51 % de maíz y no contendrá más de 80 % de alcohol. Tiene un sabor sutilmente dulce. El Whisky americano Rye se destila a partir de al menos el 51 % de centeno. Como su nombre lo indica, el centeno proporciona un sabor ligeramente picante y más amargo que el Bourbon. El

Whisky Tennessee es una forma de Bourbon, destilada y se filtra a través de carbón para darle un sabor más ahumado. El Whisky escocés se destila utilizando cebada malteada como único ingrediente de grano. Ellos tienden a poseer una suavidad afrutada, con un final seco.

Los vasos especiales para whisky, están diseñados para filtrar los vapores y los sabores a través de la nariz mientras se bebe. Muchas veces hemos visto esos vasos cortos semi-cuadrados tan característicos de promoción de Johnny Walker.

Los bebedores tienden a creer que entre más viejo sea el whisky es mejor, pero no siempre es el caso, partiendo del hecho de que con el tiempo el whisky se vuelve mucho más costoso. El tipo de grano, el agua usada durante su proceso de destilación, el contenido de alcohol, y la proporción de ingredientes son mucho más importantes que las consideraciones cuando de juzgar un whisky se trata.

Los expertos dicen que el Whisky debe rodar dentro de la boca antes de tragarlo y debe beberse despacio.