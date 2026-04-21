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Otro capítulo.- Desde que era niño estoy escuchando decir que más vale deber dinero que favores, pero fue necesario que creciera y la vida me diera la oportunidad de entender porqué solía repetir mi abuela esa expresión cada vez que se le presentaba la oportunidad. Y viendo las cosas en perspectiva debo reconocer que tenía razón, y agregar de mi propia cosecha que el asunto se agrava si a quien se le debe ese favor es un político-funcionario, ya que se corre el riesgo de que lo saque en cara en el momento menos oportuno. Fue lo que pensé cuando el pasado viernes leí que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado de corrupción junto a otras 14 personas, convocó a una rueda de prensa para arremeter contra Participación Ciudadana y su nuevo coordinador, Franciso Alvarez, al que acusó de pedirle favores personales y sugerirle “acciones indebidas” durante una visita a su despacho, por lo que calificó como “una retaliación”su reciente informe sobre los grandes casos de corrupción pública.

Ayer el conocido abogado negó que él de manera personal o Participación Ciudadana le hayan pedido algún tipo de favor al entonces Procurador General. “Lo visité en pocas ocasiones en su despacho de la Procuraduría General de la República y tuvimos un continuo intercambio por WhatsApp, que no han sido borrados y están ahí; pero luego de un tienpo me di cuenta de que no agregaba valor a la relación y la descontinué, pues noté falta de voluntad para manejar los casos de corrupción”. Habrá quienes deseen creerle, porque hay de todo en la Viña del Señor, al exprocurador, quien en su rueda de prensa no dijo qué tipo de favores le pidió ni cuáles acciones indebidas le habrían sugerido, en tanto otros confiarán en la palabra de Pancho Alvarez y su trayectoria pública. Mientras tanto, el lance marca otro capítulo de lo que bien podría calificarse como la historia interminable, que para desgracia de los involucrados (menos para Jean Alain y sus abogados) se sigue escribiendo fuera de los tribunales de justicia.