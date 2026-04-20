China aplica su poder suave a los vínculos

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China ha dejado siempre claro, tanto que cualquier intento de “independencia” de la isla china de Taiwán constituye una línea roja infranqueable, como su disposición a encauzar la reintegración de la isla a la soberanía china teniendo en cuenta intereses ciudadanos legítimos. La isla pasaría a ser la “Región Autónoma Especial de Taiwan” -status similar a Hong Kong y Macao- con pleno respeto al orden y sistema internos. Incluso, ha dejado en claro que ni un soldado del Ejército Popular de Liberación pisaría territorio taiwanés. La parte continental promueve una relación económica fluida que ha convertido a China en el principal socio comercial de Taiwán. Es relevante la presencia de empresarios taiwaneses en la economía china. Estudios hablan de cientos de miles de millones de dólares de empresarios taiwaneses presentes en China. Recientemente efectuó una visita a China Cheng Li-wun, presidenta del Partido del Kuomintang, organización fundadora de Taiwán, hoy una organización que promueve el entendimiento mutuo. Su visita alentó nuevas iniciativas chinas dirigidas al apoyo hacia pequeñas y medianas empresas taiwanesas para que expandan negocios en la parte continental de la nación. La Oficina de Trabajo de Taiwán del Partido Comunista de China anunció diez medidas que contribuirán a estrechar lazos entre ambos espacios de la nación china, incluyendo fórmulas de comunicación regular entre el PCCh y el Kuomintang. Se identificarán mecanismos de intercambio de jóvenes de ambos lados del Estrecho. Beijing promoverá que, desde la provincia de Fujian, la más cercana a Taiwán, se apoye el suministro de agua, electricidad y gas a las pequeñas islas de Kinmen y Matsu e incluso impulsar la construcción de puentes que unan ambas áreas. Beijing acelerará la reanudación de vuelos directos, así como construir muelles y atracaderos para naves pesqueras y se abriría la entrada de bienes agrícolas y pesqueros taiwaneses. Se promoverán los viajes de personas.

Funcionarios chinos han resaltado los beneficios que puede ofrecer a inversores chinos la solidez de la económica continental.

Esas y muchas mas medidas han sido diseñadas por las autoridades de Beijing para estimular relaciones y encuentros pacíficos ente sendas partes de la nación china. Los taiwaneses observan, cada vez más, el gigantesco desarrollo de una parte de sí mismos. Mientras China mira ansiosa, pero sin desesperación, el momento de la unificación, el Gobierno muy “democrático” de Taiwán rechaza, asustado, medidas que ve como amenaza.