La palabra “algarabía” se refiere a un griterío o alboroto. La palabra proviene del árabe hispánico al’arabíyya y este, del árabe clásico arabiyyah. Durante la ocupación árabe en España, el no comprender el idioma de los moros, creaba una especie de confusión e inquietud que se manifestaba en alta voz y así “algarabía” se quedó en el Castellano como un bullicio o exaltación.

En un estudio realizado en 2010, se descubrió que cuando estamos en un avión, nuestra capacidad para detectar los alimentos salados cae en un 30 por ciento, y la capacidad de saborear las cosas dulces es un 20 por ciento menor que cuando estamos en tierra.

Si toma bebidas alcohólicas en un avión como cervezas, vinos, licores u otra cosa de las que ofrecen las líneas aéreas, los expertos recomiendan que lo hagas al iniciar el vuelo antes de que tus papilas gustativas se sequen debido a la presión del aire. El vino que normalmente sabe bien en tierra puede perder su sabor por completo cuando está en el aire.

Champagne y vinos espumosos son una opción aún mejor para beber en un avión, porque el mecanismo de distribución del sabor es diferente al de los vinos comunes y las burbujas que se elevan por la nariz y la boca permiten que tenga gusto y olfato a pesar de las condiciones de presión del aire.

La baja presión de aire en el avión causa que la sangre circule más rápido en el cuerpo, lo que puede provocar que los niveles de alcohol sean más altos en el aire que en el suelo, por lo que se recomienda evitar exagerar con las bebidas cuando vuelas.

La bandeja plegable, se considera la superficie más sucia del avión, con más bacterias en ella que el asiento del inodoro en el baño.