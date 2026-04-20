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Pregunta del lector: ¿Cómo impacta mi estrés a la pareja?

Respuesta de la terapeuta: Es prácticamente improbable no afectar a la pareja, ya que ambos han creado una sincronía en el cerebro y en la intimidad emocional. El flujo de interacción interpersonal es constante.

La comunicación fluye en dos planos: verbal y no verbal. El segundo es más potente, pues el subconsciente el que habla. Es imposible no comunicar. Los gestos, la mirada, el tono de voz, la prosodia, hiperventilación; en fin, el cuerpo comunica.

La neurocientífica Nazareth Castellanos hace referencia a la reciprocidad fisiológica, que se produce cuando los niveles de cortisol en saliva y sangre que tiene el cuerpo aumentan y se expanden hacia las personas que le rodean. Considera que uno de los actos más altruistas que puede asumir un ser humano es cuidarse a sí mismo.

La exposición al estrés sostenido durante un periodo de 90 horas puede inducir cambios en la actividad cerebral, que se asocian con alteraciones en la salud psicoemocional.

De manera que el estrés debe asumirse con responsabilidad, no solo por sus efectos a niveles individuales, sino también por su impacto en las demás personas. También tenemos que considerar a los hijos en un entorno estresante.

Es prioritario iniciar una serie de acciones para reducir el estrés cotidiano, familiar, laboral y social. No hay excusas cuando de salud se trata.

Algunas recomendaciones: identificar lo que dispara el estrés y afrontarlo, ejercitarse (caminar por un parque con árboles, yoga, tai chi, gimnasio) leer, meditar, orar, y escuchar canciones de su preferencia.

Nazareth Castellanos Cerebro Danza pag 81.