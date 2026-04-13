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Pregunta de la lectora: ¿Una mujer está obligada a tener sexo con su pareja para que no le sea infiel?

Respuesta de la terapeuta: La sexualidad en la pareja no debe estar condicionada por el miedo y la obligación.

Muchos han sido los aportes de las ciencias para comprender y explicar la sexualidad y las respuestas diferenciadas entre los hombres y las mujeres. Las creencias, las religiones y las prácticas profesionales prejuiciadas no pueden estar por encima de las investigaciones científicas.

El doctor Eduardo Calixto expresa lo siguiente acerca de la fidelidad en la pareja: “Estudios evolutivos concluyen que el proceso de la monogamia es una consecuencia de la inteligencia humana; ser fieles es un proceso asertivo, es una decisión”… “La fidelidad es un compromiso de la evolución humana”… “La infidelidad está relacionada con la hormona vasopresina, el RS3-334, la cual es responsable de conductas antisociales de hombres hacia mujeres: maltratadores, infieles y generadores de relaciones superficiales”.

También, los altos niveles de testorena asociados a bajos niveles en los receptores de vasopresina se relacionan con la infidelidad.

Un estudio realizado en Estocolmo en 2023 observó que los hombres portadores del alelo 334, conocido como gen RS3-334, mostraron mayor tendencia a la infidelidad que aquellos sin esa variante.

Esto sugiere que, por más amorosa o servicial que sea una mujer, o aunque mantenga relaciones sexuales por temor a que su cónyuge busque a otra, la fidelidad del marido no depende de ella.

En definitiva, la fidelidad no se garantiza por miedo ni por obligación, sino por la fortaleza del lazo afectivo que ambos construyen a diario.