Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿Por qué Puerto Plata puede ser una mina turística inagotable?

R. Porque posee los dos tesoros más grandes y más valiosos que Dios ha creado y que mejor adornan su taller donde teje y entreteje la vida: mar y montaña. Desde Punta Rusia hasta Sabaneta de Yásica y desde Puerto Plata hasta Diego de Ocampo; hay tantas potencialidades para la industria turística, como para triplicar y hasta quintuplicar la oferta existente, sin que aparezca otra opción en la geografía dominicana que pueda hacerle competencia, pues son tantos los espacios que todavía faltan por conocer y desarrollar, que realmente la convierten en la provincia turística potencial más grande, más completa e inagotable con que contamos de cara al porvenir.

¿Quién dijo que la oferta turística prístina de Puerto Plata puede llegar algún día al colapso, por falta de alternativas para el turismo, en cualquiera de sus modalidades?, si solamente Bergantín tiene tanta playa como Bahía de las Águilas, con el plus que le da el Río Camú, que desemboca justo en la cabecera del dominio de sus aguas, al llegar al mar, que no solo puede abastecer a este proyecto, si no a todos los existentes, en calidad y cantidad, e incluso, a cuantos puedan sobrevenir.

En cuanto a la oferta turística complementaria, aún desconocida, Puerto Plata posee las muestras de bosques puros de caoba (Swietenia mahagoni) que le quedan al país, solamente entre Sosúa y Cabarete, siendo superada únicamente por la isla Saona. Y si de agua potable para el bañismo y la aventura se trata, ningún otro río puede superar al Yásica y sus múltiples afluentes, salvo el río que baja bonito (Bajabonico) y ambos se encuentran ubicados dentro de su patrimonio natural provincial.

Para garantizar el éxito, basta encauzar con buen tino, sus extraordinarias riquezas naturales.