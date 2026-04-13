Reforzar al país con un acuerdo nacional

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La contradicciones entre Irán y Estados Unidos situados en frágil y amenazada tregua en un contexto que incluye la tenacidad bélica de Israel atacando y azuzando hostilidades, lo que menos puede esperarse es que cesen las presiones que generalizan alzas de productos básicos y estancan la economía a nivel global retardando el saldo de las deudas sociales y la reducción de la pobreza en países sin suficiente desarrollo como este. Un curso ominoso para el agredido orden mundial que obliga a República Dominicana a resguardarse desde sus fundamentos haciendo confluir liderazgos sociales y políticos más allá de los aprestos para resistir borrascas que van de paso para, en cambio, tratar de superar los desencuentros ordinarios de proyectos partidarios.

Entes del espectro condicionados por el sectarismo que meses atrás mostraron con éxito capacidad de coincidir en posiciones comunes ante al colapso institucional del vecino Haití. El momento exigía que Estado y nación se solidificaran sin fisuras que pudieran envalentonar a quienes desde el exterior, principalmente, estaban lejos de entender las razones de la sociedad y el poder que desde este lado de la isla se movían a defender la integridad territorial y derechos soberanos contra la cercanía de los desmanes de pandillas y la intensificación de la inmigración irregular y todas sus posibles consecuencias negativas.

La reedición de un consenso por iniciativa del presidente Luis Abinader frente a la expansión del conflicto que tiene como eje la situación de guerra en Medio Oriente da primeros pasos con el envío de representaciones de Estado a diferentes frentes de oposición recibidas con receptividad al análisis de lo que concretamente ha de proponer el Gobierno generando promisoriamente en el expresidente Danilo Medina sus primeras impresiones sobre lo que podría decidirse en el marco de un diálogo más amplio de líderes nacionales.

Existe en curso en este momento una clara progresión hacia una mayor quiebra de la multilateralidad y el predominio de actitudes radicales entre las partes y lo que siga de ahora en adelante no debe encontrar a la sociedad dominicana debilitada por la dispersión.