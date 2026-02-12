Feliz día de la amistad y de amor al

Creado: Actualizado:

Este sábado se celebra el Día de San Valentín. Para muchos, el día del amor y la amistad. Para otros, el día de los enamorados. Pero al margen de lo que podrían significar los sentimientos entre un hombre y una mujer, sin importar la edad, como enamorados, si analizamos el amor y la amistad desde el punto de vista de la concepción cristiana, podríamos llegar a la conclusión de que si algo recalcaron Jesús, los apóstoles y luego los obispos y sacerdotes es el amor al prójimo. Y amor al prójimo es dar amor a los amigos, a los que están cerca.

Leí hace mucho, “que la relación entre el prójimo y la amistad se fundamenta en el amor desinteresado. En la empatía y la búsqueda del bien común. Que prójimo representa a cualquier ser humano, particularmente cercano. Que la amistad es la materialización afectiva de ese amor, uniendo valores como lealtad, solidaridad y servicio mutuo”. Por lo tanto, podríamos decir, que el amor al prójimo puede considerarse como la base de las relaciones. Que la amistad genuina es una expresión profunda de ese amor fraterno.

El concepto bíblico de prójimo a menudo se traduce de la misma palabra que compañero o amigo. Haciendo ver que quienes nos rodean son los primeros candidatos a recibir amistad. Igualmente, lo entiendo como si la amistad fuese una forma de amor incondicional y, a veces, tan fiel o sincera como la de un hermano. Lo que implica un compromiso de servicio y lealtad. Superando el egoísmo y cuidando del otro.

Podemos también entender que en la vida práctica o la cotidianidad, la amistad se prueba en el sacrificio y se nutre de la empatía, representando tal vez, “una de las mejores maneras o formas de materializar el amor al prójimo. Ya que la amistad ayuda a superar la soledad y a construir puentes de paz y fraternidad”, según el Papa Francisco.

El Día de San Valentín, del amor, de la amistad o todo junto, se resumen en que, el prójimo es el objeto de nuestro amor, y la amistad es la relación íntima y de calidad donde ese sentimiento se ejerce con mayor profundidad.

Pensando en los seres queridos, se trate de los hermanos, amigos o relacionados, sobre todo luego de que los años hayan ido cayendo sobre nuestros hombros, nos damos cuenta de lo que han significado o representan aún para nosotros. Esto nos hace repensar y meditar. Tratar de recordar siempre a los que han sido y son amigos verdaderos. A los que nunca fallaron. Pero aún en medio de los buenos recuerdos, lamentamos que el mundo haya ido cambiando y que la vertiginosidad