La gratitud, memoria del corazón

(In memoriam al Dr. Luis Ramón Cordero)

La gratitud es la memoria del corazón, de acuerdo al gran filósofo chino Lao-Tse.

Debemos agradecer cada día un nuevo despertar, poder levantarnos, ver, sentir y disfrutar de los grandes regalos que nos ofrece la naturaleza como el aire fresco de la mañana, los árboles, los ríos y el mar.

Y si, en este breve paso por la vida, alguna institución o persona te distingue por los pequeños o grandes aportes que puedas haber realizado a favor de los demás, debes sentirte agradecido.

Justo así me siento con la exaltación deportiva a la inmortalidad que me otorgará mañana sábado, en mi natal pueblo de Mao, la Galería de la Fama del Deporte Noroestano (Gafadenor), en reconocimiento a más de 25 años sirviendo al deporte nacional.

Ser escogido, entre tantos deportistas meritorios de la región noroeste, es motivo de gran satisfacción por lo que agradezco profundamente a su presidente Ing. Héctor-Tony-Herrera y a su valioso equipo de colaboradores, el haber tomado en cuenta mis aportes a una actividad tan importante como es el deporte.

Gracias del alma, queridos compueblanos. Por allá estaremos, Dios mediante, compartiendo abrazos y cariño con amigos, familiares y deportistas de la región noroeste y el país.