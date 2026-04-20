La pérdida del poder social y sus consecuencias

Creado: Actualizado:

Son innumerables los hechos y comportamientos sociales en nuestro país que, predicen la pérdida del poder social en varios espacios donde interactuamos, socializamos o convivimos. El poder social, por definición, es la capacidad que tienen las personas o grupos para inferir en el comportamiento, las decisiones o las creencias de otras personas en la sociedad. Dicho de otra manera, son forma de moldear normas, valores, comportamientos o conductas, tratando que, las personas puedan cumplir reglas, leyes, convivencias, tratos, acuerdos, para construir ciudadanía respetuosa y tolerante de la diversidad, las diferencias y los buenostratos. Diferentes estudios hablan de la pérdida del poder social en la escuela: “alumnos no respetan a los profesores, no le reconocen autoridad, ni referencia ni como modelo de influencia social”. Literalmente, es preocupante una escuela sin el poder del maestro, como figura y referente a imitar, como modelo de influencia positiva, como identidad y símbolo psicosocial, predice, que vamos muy mal. Otro espacio donde se va perdiendo el poder social es la familia: hijos que no respetan a sus padres, más bien lo desafían, se insultan de igual a igual; donde los padres no pueden influenciar o imponer disciplina, orden, reglas, castigos, afectos, ni establecer límites con sus hijos, sencillamente, es una familia disfuncional, de modelo en crisis, de riesgos de comportamiento negativos y conductas de alto riesgo social, también ahí vamos mal. En el comportamiento ciudadano es donde más se refleja la pérdida del poder social: no se cumplen normas, irrespetamos y desafiamos la autoridad, no aceptamos reglas, ni somos tolerantes en la convivencia y respeto por el vecino, el otro ciudadano, ni reconocemos los derechos de las demás personas.

Los homicidios, la violencia de género, los pleitos y conductas violentas entérminos sociales tiene que ver con la pérdida del poder social. John French y Raven ha estudiado las consecuencias y resultados negativos en las sociedades donde se pierden el poder social, debido a que, el poder es la capacidad de influencia y de causar efecto en nuestro entorno. Parte de las consecuencias y de resultados sociales, son los comportamientos de alto riesgo psicosociales y de desafío a la autoridad y a las mismas normas de convivencias, ejemplo: “normalizar el hablar mentiras” “llegar tarde” “robarse los servicios del vecino” “orinarse en la calle” “manejar borracho” “darles alcohol a menores” “escuchar música en alto volumen sin importar los vecinos” “coger el paqueo sin permiso” “tratar de sobornar la autoridad” “violar acuerdos y tratos” etc. Todos estos comportamientos hablan de una ciudadanía en déficit y perdedora de poderes sociales. ¿Qué hacer? Los padres deben hacer la tarea, fiscalizar y cumplir su rol de tutor y de modelo de referencia positiva.

El poder político e institucional y jurídico, deben comprometerse en ser modelo de influencias positiva. Hemos crecido como sociedad tanto en lo económico y lo social, pero vamos perdiendo muchos comportamientos social, cultural y espiritual.

El poder social necesita un eje trasversal de inversión y de aplicación en políticas públicas para cambiar el modelo social negativo y los comportamientos de alto riesgo que, son los que predicen la pérdida del poder social. Para mejorar en la construcción de una ciudadanía con deberes y derechos, debemos apuntar a los efectos del poder social, en cada uno de los espacios donde se practica la convivencia ciudadana.