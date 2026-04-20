Comportamientos
La pérdida del poder social y sus consecuencias
Los homicidios, la violencia de género, los pleitos y conductas violentas entérminos sociales tiene que ver con la pérdida del poder social.
Son innumerables los hechos y comportamientos sociales en nuestro país que, predicen la pérdida del poder social en varios espacios donde interactuamos, socializamos o convivimos. El poder social, por definición, es la capacidad que tienen las personas o grupos para inferir en el comportamiento, las decisiones o las creencias de otras personas en la sociedad. Dicho de otra manera, son forma de moldear normas, valores, comportamientos o conductas, tratando que, las personas puedan cumplir reglas, leyes, convivencias, tratos, acuerdos, para construir ciudadanía respetuosa y tolerante de la diversidad, las diferencias y los buenostratos. Diferentes estudios hablan de la pérdida del poder social en la escuela: “alumnos no respetan a los profesores, no le reconocen autoridad, ni referencia ni como modelo de influencia social”. Literalmente, es preocupante una escuela sin el poder del maestro, como figura y referente a imitar, como modelo de influencia positiva, como identidad y símbolo psicosocial, predice, que vamos muy mal. Otro espacio donde se va perdiendo el poder social es la familia: hijos que no respetan a sus padres, más bien lo desafían, se insultan de igual a igual; donde los padres no pueden influenciar o imponer disciplina, orden, reglas, castigos, afectos, ni establecer límites con sus hijos, sencillamente, es una familia disfuncional, de modelo en crisis, de riesgos de comportamiento negativos y conductas de alto riesgo social, también ahí vamos mal. En el comportamiento ciudadano es donde más se refleja la pérdida del poder social: no se cumplen normas, irrespetamos y desafiamos la autoridad, no aceptamos reglas, ni somos tolerantes en la convivencia y respeto por el vecino, el otro ciudadano, ni reconocemos los derechos de las demás personas.
Opinión
Estrés postraumático ante la tragedia del Jet Set
José Miguel Gómez
Los homicidios, la violencia de género, los pleitos y conductas violentas entérminos sociales tiene que ver con la pérdida del poder social. John French y Raven ha estudiado las consecuencias y resultados negativos en las sociedades donde se pierden el poder social, debido a que, el poder es la capacidad de influencia y de causar efecto en nuestro entorno. Parte de las consecuencias y de resultados sociales, son los comportamientos de alto riesgo psicosociales y de desafío a la autoridad y a las mismas normas de convivencias, ejemplo: “normalizar el hablar mentiras” “llegar tarde” “robarse los servicios del vecino” “orinarse en la calle” “manejar borracho” “darles alcohol a menores” “escuchar música en alto volumen sin importar los vecinos” “coger el paqueo sin permiso” “tratar de sobornar la autoridad” “violar acuerdos y tratos” etc. Todos estos comportamientos hablan de una ciudadanía en déficit y perdedora de poderes sociales. ¿Qué hacer? Los padres deben hacer la tarea, fiscalizar y cumplir su rol de tutor y de modelo de referencia positiva.
El poder político e institucional y jurídico, deben comprometerse en ser modelo de influencias positiva. Hemos crecido como sociedad tanto en lo económico y lo social, pero vamos perdiendo muchos comportamientos social, cultural y espiritual.
El poder social necesita un eje trasversal de inversión y de aplicación en políticas públicas para cambiar el modelo social negativo y los comportamientos de alto riesgo que, son los que predicen la pérdida del poder social. Para mejorar en la construcción de una ciudadanía con deberes y derechos, debemos apuntar a los efectos del poder social, en cada uno de los espacios donde se practica la convivencia ciudadana.