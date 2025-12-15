Relato y narrativa del presidente Abinader

Creado: Actualizado:

Cada liderazgo se analiza dentro del contexto histórico socio-económico. Pero, el liderazgo político a lo largo de los siglos es: inteligencia, memoria, valor, flexibilidad y resistencia, pero siempre situarlo en el contexto, explica Archie Brown en su libro: El mito del líder fuerte.Hablando del contexto, Francisco Bonó dijo siglo pasado: “el dominicano individualmente piensa bien, pero cuando se agrupa piensa y actúa mal” refiriéndose al comportamiento de los políticos y de las personas cuando llegan alcanzar un puesto en el Estado. La corrupción y hacer lo incorrecto como comportamiento social, se percibe “normalizadas” debido a las debilidades institucionales, a la falta de sistema de consecuencia, al lavado de imagen y a una “ciudadanía de déficit” que, legitima y le abre espacio a los inmorales.

En contexto diferente, el profesor Juan Bosch creó su relato y narrativa muy breve, pero impactante: “el presidente que ni mató ni robó”, lo propio hizo el presidente Joaquín Balaguer de forma directa a lo esencial: “la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”. Esos relatos fueron breve, directo, de estructura clara que, buscó dejar una moraleja de la conducta humana. Ahora, el presidente Luis Abinader, para poner distancia y crear una identidad socio-política de sus valores personales y políticos, construye un relato y narrativa que ha conectado emocionalmente y se va quedando en la memoria colectiva: “tengo amigos, pero no cómplices” o “no tapo corrupción, “el que la hizo la paga” “por un ministerio público independiente”, “aquí nadie está blindado”. El relato, es una narración breve, generalmente en prosa, pero, cuando se junta con una narrativa como forma de contar hechos, experiencias o conflictos, busca influir, convencer o conectar con el contexto de la circunstancia del momento; el relato político y la narrativa política interpreta una realidad, ya sea de prevención o para modificar o cambiar una realidad. El presidente Abinader ha tenido que expulsar de su Gobierno y someter a la justicia a cercanos, compañeros de partidos y “amigos” ante el ministerio público, a los que han traicionado su amistad, la confianza y la decencia; vuelve el relato y la narrativa “tengo amigos, pero no cómplices” “por un ministerio público independiente”. Es decir, Abinader pone distancia del comportamiento social de la corrupción, de la repartición y del asalto al dinero público. El relato y la narrativa no es creíble si se queda en el discurso, debido a que no se sustenta en los valores, y, son los valores, los que enseñan y se convierten en normas, costumbres y rasgos de la personalidad o como referencia cultural. Se puede tener diferencia y desacuerdo con Abinader, pero, personalmente y políticamente ha construido un relato y una narrativa anticorrupción, coherente, realista, de estructuras claras y de intención frontal con las malas prácticas administrativa. Abinader ganó dos periodos electorales construyendo ese relato y esa narrativa: “por un ministerio publico independiente” “tengo amigos, no cómplices” es decir, asumo el discurso, lo ha llevado a la práctica del poder.Constitucionalmente fue coherente con la no reelección. El próximo año tendrá que presentar las reformas, unir los diferentes sectores para dejar plasmadas las normativas del desarrollo social y económico. Además, adoptarse al malabarismo mundial, continuar con el tema haitiano y los organismos internacionales, reducir las desigualdades sociales y apostar al desarrollo sostenible. El presidente Abinader debe saber que, en política no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Continuar con el relato y la narrativa, construir la identidad y convertirse en un modelo de referencia a imitar, lo convierte en un estadista y un líder redefinidor.

Volviendo a Brown, los lideres terminan siendo lideres redefinidor, transformador o lideres fuertes o débiles, autoritarios o autocráticos. Al final, cada líder debe aprender tres cosas: cómo quiere terminar, cómo quiere ser recordado y quiénes son sus compañeros de viaje.