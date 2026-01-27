Creado: Actualizado:

No siempre es el dinero.- Dice el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, que su partido está entrenando a 200 mil militantes para que defiendan los votos en las mesas electorales, donde asegura es que se ganan los comicios, como una estrategia dirigida a evitar que el PRM los compre, como afirma ya hizo en las elecciones del 2024 utilizando el dinero defraudado a Senasa. “Nos estamos preparando para garantizar el triunfo porque el apoyo lo estamos teniendo. Yo veo las encuestas y la realidad es que si la elecciones fueran hoy la FP tendría un 47 % y el PRM 34 %”; esa es la realidad, ellos no ganan elecciones, ellos compran elecciones...” Gracias a toda la experiencia acumulada a su paso por el Palacio Nacional puede hablar con autoridad, con conocimiento de causa, de muchísimas cosas sobre el poder y sus vericuetos que están fuera del alcance del común de los mortales, y una de ellas es la forma de comprar unas elecciones a papeletazo limpio.

Opinión Prisas legislativas Claudio Acosta

Solo basta recordar lo que su selectiva memoria olvida a conveniencia: que en el año 2011, encontrándose de visita en Nueva York, el entonces presidente declaró sin ningún sonrojo que utilizaría 40 mil millones de pesos para pavimentar calles y carreteras como una forma de reconquistar el favor del electorado, y garantizar la victoria del PLD y su candidato Danilo Medina Sánchez. Lo que efectivamente ocurrió, como sabemos todos, porque el resto ya es historia; como también lo es la pérdida del poder a causa de la corrupción, la crisis interna que provocó la división de ese partido y la salida del doctor Fernández para montar tienda aparte. Pero lo que debería saber de sobra un político con todo ese kilometraje recorrido es que el dinero no siempre es garantía de triunfo electoral, lo que se confirmó en el 2020 con la victoria del PRM a pesar de que para el partido morado, según palabras del expresidente Danilo Medina, esa fue la campaña electoral más cara de la historia. Y después de todo lo que hemos visto que pasó en los gobiernos peledeístas, debemos creérselo.