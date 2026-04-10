La Tertulia, una entidad filosófica intelectual que reflexiona sobre la vida misma (2 de 2)

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Recientemente y con el objetivo de crear conciencia en cuanto al enriquecimiento y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, el grupo filosófico-cultural La Tertulia que preside el destacado intelectual y médico neurólogo, Bruno Rosario Méndez, realizó una jornada de concientización sobre el tema, en donde participaron destacados intelectuales del Cibao.

Es preciso decir, que dentro de la citada jornada se trataron temas relacionados con la diversidad ecológica, el mantenimiento de la reserva forestal y la concientización de la población con relación a la necesidad del ahorro de energía y el cuidado del planeta y del medio ambiente

La actividad tuvo como escenario el Complejo Eco de la Montaña, propiedad del empresario y miembro de La Tertulia Olivier Flambert y los disertantes fueron José Devare, Pedro Tavera, así como el escritor y medioambientalista y el ex viceministro de medio ambiente Domingo Rodríguez.

En las diversas ponencias, los disertantes hicieron énfasis en que la reserva boscosa de la República Dominicana ha aumentado en los últimos 40 años, luego de la implementación del Plan de Reforestación Quisqueya Verde el cual fue ejecutado en 1996, y que fue coordinado y dirigido por el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal.

También hubo espacio para la discusión de temas que son de gran relevancia y en donde además se refirió el destacado ingeniero y trabajador cultural, quien además es miembro activo de La Tertulia, Miguel Moreno, quien hizo importantes aportes al tema tanto de la preservación de las cuencas y ríos, así como expuso sobre los diversos tipos de lluvias que bañan ciertas zonas de la tierra.

Durante la disertación se trataron tópicos tales como, la necesidad y mantenimiento de los bosques y se trataron ciertos mitos falsos que rodean el tema, entre ellos la explotación de los combustibles fósiles, la conciencia de la ciudadanía con relación a lo que es la preservación de los recursos, entre ellos la energía y el transporte, en donde según los expertos disertantes, se hace necesario la optimización de los recursos con que se cuenta en el país.

Un dato relevante dado por los conferenciantes de La Tertulia, es que en el país antes del 1960 la reserva de bosque era de un 10 por ciento y actualmente está en un 40 por ciento, en donde recalcaron que dicha mejoría sustancial vino luego de la puesta en marcha del Plan Quisqueya Verde, en donde la República Dominicana ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años.

Datos suministrados

Aproximadamente 44% del territorio nacional está cubierto por bosques y sistemas agroforestales, en donde el 38.8% es bosque natural y el 5.2% sistemas agroforestales (café, cacao bajo sombra), lo que equivale a casi la mitad del país con cobertura vegetal arbórea, lo cual es notable en el Caribe.

Personalidades que han participado de La Tertulia

1.- Leonel Fernández, 2.- ⁠Ramón Alburquerque, 3. ⁠- Jaime Aristy Escuder, 4.- ⁠Iván Gatón, 5.- ⁠Pelegrín Castillo, 6. ⁠- Juan Ariel Jiménez, 7. ⁠- Héctor Guerrero Heredia, 8.- ⁠José Miguel Soto Jiménez, 9.- ⁠José Lalúz, 10. - ⁠Miguel Guerrero, 11.- ⁠Osiris De León, 12.- ⁠Ricardo Nieves. 13.- ⁠Ulises Rodríguez, 14.- Damián Arias Matos, 15.- ⁠Miguel Moreno, 20.- ⁠Ramón Orlando, 21.- ⁠José Peña Suazo, 22.- ⁠Rafa Rosario, 23. - ⁠Altagracia Guzmán Marcelino, 24.- ⁠Miguel Ceara Hattón, 25.- ⁠Juan Tomás Tavera Rodríguez, 26. ⁠Milton Morrison, 27. ⁠Monseñor Víctor Masalles, 28. Tony Rafúl, 29.- 30.- ⁠Miguel D’Mena, 31- Dharuelly D’ Aza, 32.- y el violinista 51. ⁠Violinista Caonex Peguero, entre otros.