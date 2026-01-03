Escribir el teatro. Los estudios sobre su dramaturgia en universidades de Norteamérica (Serie FD)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por BIENVENIDA POLANCO-DÍAZ

Entre 1940 y los años setenta del siglo veinte los apologistas del denominado ‘Nuevo Teatro’ proclamaron, afanándose en ello, la distinción definitiva entre representación y escritura referidas al Teatro; todo el proceso fue documentado por Marco De Marinis en su libro ‘El nuevo Teatro 1947-1970’… eran los tiempos de auge del Vanguardismo y las compuertas se abrieron, también ávidas, desde la Dramaturgia.

Franklin Domínguez (Santiago 1931-Santo Domingo 2025) inició su producción de literatura dramática muy a finales de los cuarenta y se trasladó a Estados Unidos una década después en viaje de estudios. Era justo la etapa del despunte norteamericano para el ‘Living Theatre’ –de origen europeo-; fue además el tiempo en el que los grandes espectáculos escenográficos definieron en USA el poder de inmediatez respecto de la participación del espectador.

Dramaturgo de la política

En una entrevista publicada en ‘Latin American Theatre Review’ de la Universidad de Kansas, Domínguez explicó que tenía [1995-Fall] ‘’más de sesenta y cinco obras de teatro escritas, de las cuales he representado unas cincuenta ya con las incluidas este año. Comencé escribiendo el tipo de teatro tradicional, más o menos sin innovaciones escénicas y muy poca técnica …’’

La permanencia en Estados Unidos proporcionó al dramaturgo cambios que se reflejaron en diferentes aspectos de su obra futura, por ejemplo la marcada preferencia por la estructuración en dos actos y en un acto extendido. En la entrevista referida aludió a una prioridad de permanente interés en cuanto a las posibilidades de expansión de su obra: ’’… que no solo se representase en la capital sino que se pudiera llevar a las tablas en cualquier parte del país y del mundo... pensaba en las limitaciones de nuestros escenarios… ya después comencé a escribir piezas como ‘Duarte: fundador de una República’ donde aparecen setenta y cinco personajes con una técnica más atrevida…”

El entrevistador Daniel Zalacaín, de Seton Hall University se convertiría en asiduo estudioso de la literatura del escritor caribeño desde su primer trabajo publicado en 1989: ‘’Dinámica dramática en ‘Omar y los demás’ de Franklin Domínguez’’. Para él la figura de Omar representó ‘’una vuelta a las formas dramáticas primitivas’’ en el sentido de que restauraba para la Literatura el aspecto mítico y mágico del Teatro.

Al inquirirle respecto a su fama de ‘’Dramaturgo de la política dominicana’’ Domínguez dio fe de una perenne motivación interior para, en sus palabras: ‘’ (…) llevar a la escena las cosas que te circundan. Es lo que se le recomienda técnicamente a un autor: aprovechar el ambiente, los temas cercanos, y en todo momento he tratado de recoger un poco de la historia dominicana…’’

‘’(…) en ‘Espigas maduras’ planteo el ambiente de la tiranía de Trujillo. Luego en ‘Cuando los héroes quedaron solos’ trato el momento en que apresaron a los muchachos del movimiento clandestino 14 de Junio y la extraordinaria tensión que vivió el país; la escribí en el mismo momento en que estaba ocurriendo. ‘Se busca un hombre honesto’ enfoca la caída del presidente Juan Bosch, y ‘Campaña electoral’ gira en torno al cambio militar que siguió a la Revolución de Abril durante el gobierno de García Godoy; ‘Se busca un hombre deshonesto’ retrata el gobierno de Antonio Guzmán; y ‘Colón agua y apagón’ plantea que durante el régimen de Balaguer la situación de la República Dominicana literalmente era la misma que cuando llegaron los españoles…’’

“Some Obssesives Themes…’’

El profesor George Irish, de Medgar Evers College realizó el estudio “Some Obssesives Themes in the Theatre of Franklin Domínguez” que expuso en la Segunda Conferencia de Literatura Hispanoamericana de 1989, en Jesse Noel, Spanish Caribbean Theatre de la Universidad de las Indias Occidentales.

Sería el primero de una cadena ensayos publicados en torno a la obra del autor dominicano -Catálogo Dialnet-. Varios años antes, la puesta en escena de ‘La espera’ pieza que marca de un antes y un después en el estilo de escritura teatral de Domínguez, había inaugurado los salones d el teatro del Stephens College en Columbia, Missouri.

Como ‘Intertextos’ denominaron los estudiosos de la segunda mitad del siglo vigésimo a los escritos de ficción teatral que actualizaban a los clásicos griegos para satirizar sociedades, una práctica universalmente sostenida. Domínguez creó su ‘Antígona Humor’ en homenaje a las hermanas Mirabal a partir de elementos irónicos en torno a una familia dominicana de clase media de la época. Perteneciente a la misma índole fue ‘Lisístrata odia la política’,de carácter proselitista, inspirada en la “Lisístrata” de Aristófanes.

Elina Miranda Cancela, de la Universidad de La Habana, ha abordado ambas piezas de Domínguez en múltiples estudios sobre intertextos vinculados a los clásicos de la antigüedad griega por ejemplo en su libro ’Antígona en las Antillas’, uno de los más conocidos. En su reciente ’Mujer, poder y comedia aristofánica’ de 2023 consignó : “(…) es raro encontrar alguna obra contemporánea en diálogo con una pieza del comediógrafo ateniense de la misma centuria. En el Caribe hispánico solo el dominicano Franklin Domínguez en 1981 publicó ‘Lisístrata odia la política (…)’ –Editorial de Estudios Clásicos, Universidade Federal do Río de Janeiro, 2023.

‘Antígona Humor’. Recreación del mito

Desde la Universidad de Minnesota, Martha Bátiz Zuk había presentado en 2013 su conferencia “Social and Political Criticism: The Reformulation of the Myth of Antigone in Franklin Domínguez’s Antígona-Humor” que se publicó posteriormente en ‘Whose Voice Is This? Iberian and Latin American Antigones’ en edición de Jennifer Duprey. Hispanic Issues, pp. 114-129.

Una postura similar a la de Bátiz Zuk fue planteada desde Caribean University de Puerto Rico, por Doris Melo respecto a ‘Antígona –humor’ de Domínguez: ‘’ (…) aprovecha el recurso para satirizar a la burguesía’’ concluye, aplicando a su análisis las teorías sociológicas del teatro propuestas por Jean Duvignaud cuyos fundamentos sostienen que la teatralidad expande su ámbito de acción a toda existencia social que a su vez engendra sus propias formas dramáticas. .

El profesor William García del Modern Languages and Literatures Department, de Union College en Schenectady New York inició sus estudios en torno a Franklin Domínguez en 1997 con un exhaustiva publicación sobre “Sabotaje textual/teatral contra el modelo canónico: ‘Antígona Humor’ de Franklin Domínguez’’ en el que analizaba la recreación caribeña de Sófocles vinculándola de forma aporística con la teoría deconstructivista de Jacques Derrida. Atribuye a Domínguez una posición conscientemente subversiva para concluir en que ‘’Por medio de la carnavalización textual, de la parodia y de recursos metateatrales, Domínguez deconstruye el modelo precursor’’.

Este argumento –con el que no estoy del todo de acuerdo- resulta comparable al enfoque del profesor José Gallardo Saborido, del CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, expuesto en su estudio:’’Tiranicidios de papel: teatro y oposición al trujillato’’.

Las ‘Sátiras políticas’ constituye el género literario más característico del dramaturgo dominicano por antonomasia: Franklin Domínguez Hernández. Muy tempranamente ‘Antígona-Humor’ se transmitió por la Radio-Televisión de Bélgica en 1965 y fue traducida al francés por el autor belga Henri Prémont aún antes de su estreno en Santo Domingo tres años después. Desde 2011, Green Library de Florida International University dispone en línea del primer tomo de las ‘Sátiras políticas’ que es de hecho el único de dos previamente anunciados por el Ministerio de Cultura de entonces, publicado por la Editora Nacional.

En esta colección inacabada, por lo menos parte del conjunto de esas piezas se conserva hoy día al alcance de los lectores, catalogadas y servidas en la mayor parte de las Bibliotecas de los Estados Unidos; entre otras:

Davis Library, de University of North Carolina en Chapel Hill; Robert W. Woodruff Library, de Emoruy University; Howard-Tilton Memorial Library, Tulane University; Princeton University Library; Elmer Holmes Bobst Library de New york University; Columbia University Library; y Library of Congress, en Washington.