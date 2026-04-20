Alimentación y conducta en niños con autismo

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

La alimentación cumple un rol fundamental en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la infancia. En los niños dentro del trastorno del espectro autista (TEA), este aspecto adquiere una relevancia particular, ya que la relación entre lo que comen y cómo se comportan está mediada por factores neurológicos, sensoriales y gastrointestinales.

Es frecuente que los niños con TEA presenten selectividad alimentaria marcada, rechazo a determinadas texturas, colores u olores, así como patrones rígidos en los horarios y rituales de alimentación. Estas conductas no solo impactan el estado nutricional, sino que también pueden influir en el comportamiento, el nivel de irritabilidad, la atención y la regulación emocional. Deficiencias nutricionales, como las de hierro, zinc, ácidos grasos omega-3 o vitaminas del complejo B, se han asociado a mayor hiperactividad, dificultades en la concentración y aumento de conductas dis- ruptivas.

Por otro lado, diversas investigaciones señalan la relación entre el eje intestino-cerebro y el comportamiento. Alteraciones gastrointestinales frecuentes en niños con TEA como estreñimiento, diarrea o intolerancias alimentarias, pueden manifestarse conductualmente a través de berrinches, agresividad o aislamiento social, especialmente en niños con dificultades en la comunicación verbal para expresar malestar físico.

Desde la práctica clínica, es esencial abordar la alimentación como parte integral del tratamiento. La intervención interdisciplinaria entre psicología, nutrición y pediatría permite identificar factores emocionales, sensoriales y conductuales asociados al acto de comer. Además, trabajar con las familias en la flexibilización de la dieta, el establecimiento de rutinas seguras y la exposición gradual a nuevos alimentos contribuye tanto a mejorar la nutrición como el comportamiento.

La alimentación como factor conductual y emocional permite mejores intervenciones en niños con autismo.