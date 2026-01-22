ADEN y PHD Dominicana impulsan programas de formación en estrategia digital, liderazgo e innovación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La escuela de negocios internacional ADEN Business School y la agencia global de planificación y compra de medios, PHD Dominicana, han formalizado una alianza estratégica con el objetivo de impulsar una profunda transformación en los equipos de trabajo, elevando su pensamiento estratégico y, consecuentemente, catalizando la transformación de las marcas que lideran.

Esta colaboración se cimienta bajo la premisa de ser "Una alianza inteligentemente conectada para continuar con el desarrollo continuo de los equipos de trabajo", buscando integrar la excelencia académica y la visión de negocios de ADEN con el enfoque de pensamiento innovador y la planificación basada en insights de PHD.

La iniciativa principal de esta alianza se centrará en el diseño e implementación de programas de formación y desarrollo ejecutivo a medida, enfocados en áreas clave como la estrategia digital, el liderazgo, el pensamiento crítico avanzado y la innovación aplicada al marketing y las comunicaciones y el uso de AI en el marketing y comunicaciones.

Gabriel Lorenzo Director Corporativo de ADEN Business School, comentó: “En un entorno empresarial que evoluciona a la velocidad de la luz, la inversión en el talento es la única ventaja competitiva sostenible. Nuestra alianza con PHD Dominicana nos permite llevar una visión de educación ejecutiva de vanguardia directamente a los profesionales que están modelando el futuro de las marcas, garantizando que su pensamiento esté siempre a la vanguardia.”

Por su parte, Kimberly Guevara Directora Comercial de PHD Dominicana, señaló: “Esta alianza representa un paso crucial para asegurar que nuestros equipos no solo estén al día con las tendencias, sino que sean los agentes de cambio. Necesitamos mentes elevadas, capaces de conectar puntos de forma inteligente y estratégica. Al unir fuerzas

con ADEN, potenciamos esa capacidad de desarrollo continuo que se traduce directamente en un mejor rendimiento y una mayor transformación para las marcas de nuestros clientes.”

La alianza promete ser un catalizador para la excelencia, proporcionando a los equipos de PHD y, a futuro, a la industria en general, las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la nueva economía con un enfoque más estratégico, creativo y profundamente analítico.

Acerca de ADEN Business School

ADEN Business School es una red educativa internacional, acreditada y especializada en la formación gerencial. A través de sus programas, busca formar líderes y ejecutivos con una visión global, ofreciendo una amplia gama de maestrías, programas ejecutivos y cursos de formación continua en diversas áreas de negocio.

Acerca de PHD

PHD es una red global de comunicación y planificación de medios, conocida por su cultura de pensamiento ágil e innovador. Opera bajo la filosofía de "Inteligence. Connected" y se enfoca en ayudar a las marcas a resolver d