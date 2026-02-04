Ágora beneficia a tres fundaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

671 niños de tres fundaciones fueron beneficiados en 2025 a través del proyecto de responsabilidad social Regala Sonrisa de Ágora Santo Domingo, iniciativa que impacta de manera directa a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa, brinda la oportunidad de hacer realidad el sueño de recibir el aporte a través de diferentes mecánicas de recaudación como estaciones de recaudación, fotos con Santa, buzones, entre otros.

Las fundaciones que participaron de esta décima tercera edición del evento en beneficio de los niños más vulnerables del país fueron: Fundación Hogar el Faro “Niños para Cristo”, Fundación La Merced y la Fundación Hogar Vida y Esperanza, cada una de las cuales destinó los fondos obtenidos para remodelar y adecuar sus respectivas áreas.