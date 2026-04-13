Chayanne bailó “otra vez” con RD

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

Con una gran sonrisa que iluminaba su rostro, el sabor y gracia que lo caracteriza, Chayanne volvió a pisar la tierra que tanto lo ama y le demostró que lo esperaba con ansias, tras siete años de ausencia.

El ídolo de la música latina, llenó el Estadio Quisqueya Juan Marichal de un público de diversas generaciones que cantó a todo pulmón cada éxito y conectó con el artista que no paró de elogiar la vibra de las miles de almas que dijeron presente.

A las 8:58 de la noche y contra todo pronóstico del tiempo que amenazaba con lloviznar al público, el cantante dio inicio a su espectáculo número 120 de “Bailemos otra vez Tour 2026”.

“Bailemos otra vez”, “Salomé”, “Boom boom”, “El centro de mi corazón”, “Provócame”, “Caprichosa”, “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor”, “La clave” y “Baila, baila”, iniciaron el repertorio de la esperada noche.

“Qué placer, qué orgullo, qué emoción tan grande poder estar en frente de todos ustedes, después de tanto tiempo. Me tenían abandonado, es un gusto estar con ustedes en esta isla maravillosa que tanto quiero, y todo esto que ven aquí se ha hecho con amor, se ha hecho con cariño, se ha hecho de corazón para todos ustedes, así que como siempre digo, esta noche ustedes manden que yo obedezco”, expresó el boricua emocionado.

Un imponente escenario, decorado con grandes pantallas gigantes que a través de imágenes coloridas daban vida a la minimalista estructura, una gran banda y cuerpo de baile que se conectaban con el artista en una complicidad única, componen el concepto de “Bailemos otra vez Tour”.

Chayanne, quien se mantuvo en constante conexión con su fiel público, dio hermosos discursos de agradecimiento, pero también de unión familiar.

“Esto es muy especial, esto me lo llevo conmigo. Es un gusto después de todos estos años hacer canciones nuevas y sentir ese apoyo de ustedes, venir en gira después de siete años a República Dominicana, después de haber pasado una pandemia que nos cogió de sorpresa, después que han pasado tantas cosas, y poderlo disfrutar, porque yo me lo estoy gozando”, resaltó.

Con energía, una hermosa vibra, su picardía y sus bailes que provocan gritos y aplausos, Chayanne ofreció un gran espectáculo donde no faltaron los títulos: “Y tú te vas”, “Tu pirata”, “Completamente enamorado”, “Este ritmo”, “Si nos quedara poco tiempo”, “Humanos a marte” y “Tiempo de vals”.

El momento más esperado de la gira de Chayanne llega en la canción “Bailando bachata”, cuando el artista sube a fans a bailar con él, convirtiéndose en un torbellino de emociones.

Faltando poco para las 11:00 de la noche, el artista se despidió con la canción “Torero”.