5 clásicos del cine para ver en el día de los enamorados

Cada 14 de febrero se renuevan los votos de amor para aquellos que encontraron a su media naranja.

Y más allá de los planes, regalos, escapadas románticas y cenas a la luz de las velas, resulta una buena opción volver a disfrutar de aquellas películas que ya se convirtieron en clásicos del cine e invitan a volver a suspirar.

Un listado para escojas el film que más te conmovió y/o te recuerde el momento en que la viste por primera vez.

Tienes un e-mail



La pareja romántica por excelencia del cin: Tom Hanks y Meg Ryan (The Grosby Group)

En épocas previas a las redes sociales el avance más tecnológico que había en cuanto a comunicación era el e-mail.

Esta película con la gran pareja cinematográfica de Tom Hanks y Meg Ryan se veían conectados en este film a través de correos electrónicos.

Ella le daba vida a Kathleen Kelly, dueña de una librería que había heredado de su madre.

Pero Joe Fox (Hanks) inaugura una mega librería que lleva a la quiebra al negocio de Katheleen.

Sin conocerse personalmente, se envían mails hasta que un día deciden conocerse personalmente mientras el amor toca la puerta. Encuentras esta película en HBO Max.

Un lugar llamado Notting Hill



Julia Roiberts y Hugh Grant en una de las clásicas historias del cine (The Grosby Group)

Esta película se estrenó en 1999 y ya forma parte de la historia clásica del cine romántico.

Anna Scott (Julia Roberts) es una actriz estadounidense que llega a Londres para promocionar un film.

En un afán de perderse entre la gente, llega a una librería en el barrio de Notting Hill donde conoce a su dueño, William Thacker (Hugh Grant), quien no reconoce a la famosa actriz.

Ambos comienzan una historia de amor que tiene muchas idas y vueltas pero como siempre en estas películas, triunfa. Puedes ver Un lugar llamado Notting Hill en Netflix.

Diario de una pasión



Ryan Gosling y Rachel McAdams en una gran historia de amor en "Diario de una pasión" (The Grosby Group)

El año próximo se cumplen 20 años del estreno de Diario de una pasión protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling.

Narrada en dos líneas temporales, la historia comenzaba en un geriátrico donde Noah decide leerle a su gran amor, Allie, el diario donde se escuchará su propio relato de amor.

Mientras ella era una chica de la aristocracia, él era un muchacho sin fortuna. Ambos se enamoran un verano y su historia se convierte en eterna.

Tiene uno de los besos más clásicos del cine. Encuentras esta película en el catálogo de HBO Max.

Casablanca



Editorial use only Mandatory Credit: Photo by Snap/Shutterstock (390848cn) INGRID BERGMAN y HUMPHREY BOGART, en el clásico film "Casablanca" VARIOUS

Clásico de los clásicos. Este film en blanco y negro se estrenó en 1942 y sigue siendo unas de las historias de amor más románticas del cine. Rick Blaine (Humphrey Bogart) e Ilsa Lund (Ingrid Bergman), libraban su magnetismo en la capital de Marruecos.

Rick había sido amante de Ilsa pero cuando ella llega con su esposo, él será el encargado de ayudar a ambos a escapar de los nazis, ya que son miembros de la resistencia checa.

Es considerado uno de los mejores films de la historia que contó con una canción que también se convirtió en un clásico. Puedes volver a ver esta película en HBO Max.

Titanic

Leonardo DiCaprio como Jack y Kate Winslet como Rose en "Titanic."

Más allá de la tragedia que se desarrollaba en el film que claramente no era ningún misterio, todos los espectadores se subieron a otro barco que no era el transatlántico sino el del amor.

Jack (Leonardo Di Caprio) y Rose (Kate Winslet) venían de universos y realidades diferentes, mientras ella abandonaba su país para comenzar una vida nueva junto a su prometido, él regresaba a su hogar luego de explorar el mundo.

El flechazo fue inminente y luego de que Jack la rescatara de lanzarse al mar en plena noche, el amor no pudo frenarse y vivieron la historia de amor más bella y trágica del cine. Ahora la puedes disfrutar en el cine ya que volvió a las salas a raíz de su 25 aniversario.