ARTES Group Foundation Inc. presenta en NYC una noche de cine, memoria y comunidad

Nueva York. ARTES Group Foundation Inc. presentó el pasado viernes una emotiva noche de cine con la proyección del cortometraje «La Decisión», dirigido por la cineasta dominicana Susibel Espaillat.

Dicha presentación fue «Stuart Cinema & Café», ubicado en la calle 79 West en Brooklyn, primer cine abierto en NY por una mujer dominicana.

El evento reunió a artistas, gestores culturales y miembros de la comunidad en una velada que combinó arte, reflexión y reconocimiento.

Tras la proyección, se realizó un homenaje póstumo al joven artista Elmer A. Hernández, compositor del tema “Sunrise”, canción original incluida en la película.

El emotivo tributo destacó el legado creativo del fenecido y su aporte sensible a la narrativa del filme.

El homenaje tuvo un significado especial ya que su padre, doctor Miguel Hernández, actor principal del cortometraje, fue el vínculo entre arte, familia y memoria.

La noche continuó con una sesión de preguntas y respuestas en la que participaron la directora Espaillat y el actor de reparto Abraham Vásquez. Ambos compartieron los retos de realizar el proyecto desde la experiencia de ser artistas inmigrantes, así como detalles del proceso creativo y de producción.

Vásquez resaltó cómo su participación en «La Decisión» le abrió nuevas puertas profesionales, impulsando su carrera actoral y brindándole reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Espaillat enfatizó la importancia de la colaboración entre artistas y agradeció el apoyo de la comunidad dominicana y latina, así como el respaldo a ARTES Group Foundation Inc., organización recientemente formada para apoyar a artistas inmigrantes mediante recursos, visibilidad y oportunidades de desarrollo.

La organización agradece a todas las personas que asistieron y a los patrocinadores que hicieron posible esta noche especial.

La entidad invita al público a seguir sus redes sociales para mantenerse informado sobre recursos, programas y próximas actividades que continuarán fortaleciendo el ecosistema artístico inmigrante en la Gran Manzana y más allá.