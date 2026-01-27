Pedro Almodóvar revela el tráiler de 'Amarga Navidad': imágenes y diálogos que cautivan

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid, 27 ene (EFE).- El tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película del español Pedro Almodóvar, ofrece dos minutos de imágenes evocadoras, coloristas y 'almodovarianas' acompañadas de intensos diálogos que acumulan varios miles de visualizaciones desde que hace unas horas se publicara en internet a través de la productora española El Deseo y de Warner.

El tráiler comienza con una imagen intimista que evoca un cuadro de interior de Edward Hopper que se ilumina para convertirse en un plató en el que se rueda una escena de desnudo.

En la siguiente escena, la actriz Carmen Machi pregunta a Bárbara Lennie, ingresada en un hospital, si ser "directora de culto" implica que está en una secta, lo que hace prever que el particular humor del director español estará también presente en la película que se estrena el 30 de marzo.

Acompañadas de la intensa música de Alberto Iglesias, otras escenas sugieren un complejo conflicto a través de los diálogos de los actores.

Como ya se mostró en las primeras imágenes, 'Amarga Navidad' muestra a personajes que se relacionan a la luz de un aparente misterio, con hermosos paisajes de la isla canaria de Lanzarote (Atlántico) y Madrid como escenario.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de 'Amarga Navidad' gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio, su pareja, se queda en la ciudad.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

La película supone la vuelta al castellano de Almodóvar tras 'La habitación de al lado' ('The Room Next Door'), con la que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia en 2025.

Muchos de los intérpretes de su nuevo trabajo ya han colaborado antes con él, además de la genuina 'chica Almodóvar' Rossy de Palma.

Se estrenan en este universo Patrick Criado y Quim Gutiérrez. EFE