¿Dónde se encuentra y qué ha hecho Fátima Bosch durante su visita a República Dominicana?

La Miss Universo Fátima Bosch llegó este lunes a la República Dominicana, para desarrollar una agenda institucional, social y cultural centrada en la promoción de la concienciación sobre el autismo, como parte de una visita que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

“Es la primera vez que estoy aquí y estoy súper emocionada. Sé que es un lugar precioso y quiero aprender su cultura. Quiero que me enseñen a bailar merengue, bachata… ¿qué lo qué?”, dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) a las 4:00 de la tarde, en un vuelo de la aerolínea Arajet, acompañada de una comitiva de la organización Miss Universe.

Fue recibida en el Salón de Embajadores por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, junto a la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura, con quien aseguró haber creado una estrecha relación personal.

Las actividades dónde estará:

Entre las actividades que realizará en el país caribeño es participar como voluntaria en el Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia, que se celebrará el jueves 29 de enero a las 9:00 de la mañana, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El evento contará con la participación de médicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales, y se realizará en coordinación con Azul Podcast, la Facultad de Medicina y la Rectoría de la UASD, encabezada por el maestro Editrudis Beltrán totalmente gratis.

Asimismo, Fátima Bosch será invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la diseñadora dominicana Giannina Azar, evento que tendrá lugar en el Hotel Kimpton Las Mercedes y será producido por el gurú de la moda dominicana, Sócrates McKinney.

Como parte de su agenda cultural, la Miss Universo también realizará una sesión fotográfica orientada a resaltar la identidad cultural y la riqueza histórica de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.