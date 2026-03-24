David Guetta conquista República Dominicana con un espectáculo en el Estadio Quisqueya

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La República Dominicana vivió una noche histórica con la presentación del reconocido DJ y productor francés David Guetta, quien deslumbró al público con su espectáculo “The Monolith Tour”, una propuesta audiovisual de alto impacto que reunió a miles de fanáticos en el Estadio Quisqueya.

La producción, a cargo de PAV Events, transformó el emblemático escenario en una experiencia sensorial de gran formato, integrando tecnología de última generación, efectos especiales, estructuras escénicas innovadoras y un despliegue visual que elevó el estándar de los espectáculos en el país.

Durante más de dos horas, Guetta ofreció un recorrido por sus mayores éxitos, logrando una conexión inmediata con el público dominicano.

David Guetta

El repertorio incluyó temas icónicos como “I’m Good (Blue)”, “Titanium”, “Memories”, “Play Hard”, “Love Is Gone” y “When Love Takes Over”, así como colaboraciones y fusiones que han marcado su trayectoria en la música electrónica global.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al fallecido DJ Avicii, con interpretaciones de “Wake Me Up” y “Levels”, que provocaron una ovación colectiva en el estadio.

A pesar de la lluvia, miles de asistentes permanecieron en el recinto, reafirmando la conexión entre el artista y su audiencia, en lo que se convirtió en una celebración colectiva de la música electrónica.

David Guetta

La producción destacó que este evento representa un paso importante en el posicionamiento de la República Dominicana como destino para grandes espectáculos internacionales, consolidando su capacidad para acoger producciones de clase mundial.

Asimismo, la participación de artistas invitados y DJs internacionales complementó la experiencia, manteniendo la intensidad del evento desde su inicio hasta el cierre.