El crush de toda una generación: Jean Carlos Canela anuncia compromiso con Olivia Elliot

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Alerta de corazones rotos! Tu crush de infancia… se casa.

Jean Carlos Canela, el galán de telenovelas que marcó a toda una generación anunció que se comprometió con su pareja, la tenista inglesa Olivia Elliot, y lo hizo acompañando la noticia con un romántico video corriendo juntos por la playa.

Pero lo que realmente derritió al mundo fue el mensaje que escribió en el texto de la publicación, donde abrió su corazón por completo:

“Hemos pasado por mucho juntos, y a través de todo, una cosa se ha vuelto más clara cada día: no quiero enfrentar una sola cosa en esta vida sin ti a mi lado”.

Jean Carlos Canela se casa

También le dedicó palabras sobre la aceptación y el amor sincero:

“Te amo por lo que eres, completamente, sin disculpas, perfectamente imperfecta. Acepto cada parte de ti, cada capítulo que te hizo quien eres y cada sueño que aún está por venir”.

Y por supuesto, no faltaron las promesas:

“Prometo estar ahí para ti en los altos que nos hacen sentir en la cima del mundo y en los bajos que ponen a prueba nuestra fuerza… Nunca dejaré de elegirte”.

El actor cerró con una declaración que hizo suspirar a todos:

"Para siempre nunca se ha sentido más verdadero y posible de lo que se siente ahora mismo porque sé, sin duda, que aquí es donde estoy destinado a estar.

Contigo. Siempre. De tu mejor amigo, tu fan número 1, tu amante y si te volteas y me honras diciendo que sí, tu futuro esposo".

Internet está llorando, tú probablemente también… y con toda razón.