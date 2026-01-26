Febrero llega cargado de amor y disfrute

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

En la actualidad, República Dominicana se consolida como uno de los escenarios más vibrantes en materia de entretenimiento en la región y desde ya está listo para celebrar el amor y la amistad con una dinámica cartelera de entretenimiento que promete veladas románticas, bailables, humorísticas, teatral y mucho más.

Juan Luis Guerra

Sin dudas, el espectáculo del cantautor dominicano es uno de los más esperados en Santiago, por lo que, al momento, se han habilitado dos fechas de conciertos en el Estadio Cibao.

El viernes 20 y el sábado 21 el público del Cibao podrá disfrutar de una noche inolvidable con un recorrido por la trayectoria musical del artista, interpretando éxitos que han marcado generaciones como “Ojalá que Llueva Café”, “Burbujas de Amor”, “Bachata Rosa”, “La bilirrubina” y “Visa Para un Sueño”.

Boletas entre RD$2,400 y RD$19,200 por personas.

Dos veces para enamorados

Cuando el amor empieza a sentirse, el cantante dominicano Camboy Estévez y el español Braulio interpretarán sus baladas más románticas el viernes 13 y sábado 14 en Hard Rock Café Santo Domingo. Boletas entre casis dos mil pesos y 7 mil y pico.

Danny Rivera Inolvidable

El querido artista puertorriqueño se presentará en el Teatro La Fiesta justamente el 14 de febrero, para celebrar el amor y la amistad, con una recopilación de sus grandes éxitos. Boleta desde 3 a 6 mil pesos.

Raúl Di Blasio

El legendario pianista argentino, de reconocimiento mundial, Raúl Di Blasio llega el jueves 19 de febrero a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional” , con una velada cargada de sensibilidad y elegancia. Boletas entre 4,400 hasta 9,000 pesos.

Muertas de la Risa

El buen teatro es imprescindible en esa fecha, por lo que la obra “Muertas de la Risa”, con patrocinio del Periódico Hoy, abre el telón el miércoles 18 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. La cómica historia cuenta con la brillante actuación de las actrices colombianas Lorna Cepeda Y Natalia Ramírez, conocidas popularmente por su participación en la telenovela “Betty La Fea”. Precio de boletas entre RD$2,500 y RD$5,600.

Grupo niche

La explosiva agrupación salsera llega desde Colombia para incorporarse a la agenda musical el 21.

Ofrecerá una noche bailable en el Teatro La Fiesta, con entradas desde RD$3,405.00 en balcón hasta RD$134,460.00 en Special Guest Mueble (esta opción incluye 06 boletas y $30,000 en bebidas premium) .