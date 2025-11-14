Muertas de la Risa llega a Santo Domingo

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Las actrices colombianas, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, conocidas a nivel mundial por su participación en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, se presentarán en Santo Domingo el próximo año con la obra “Muertas de la Risa” , en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

La obra “Muertas de la Risa”, con patrocinio del Periódico Hoy en República Dominicana, ha tenido un exitoso recorrido en diferentes escenarios suramericanos y tiene previsto presentarse por primera vez en suelo dominicano el 31 de enero del 2026.

“Estamos muy felices y agradecidos de poder presentarnos en Santo Domingo”, manifestó Natalia Ramírez, durante una conversación para Hoy Espectáculos.

Durante la entrevista, disponible en el canal de YouTube del periódico Hoy, Ramírez, quien se encuentra grabando la tercera temporada de “Yo soy Betty, la fea”, adelantó que la obra escrita y dirigida por Juan Ricardo Gómez, es una pieza inteligente, en la que dos mujeres en una situación complicada se encuentran en la morgue para identificar a su marido y en ese momento se enteran de que han sido engañadas por la misma persona.

“Le prometemos que se trata de un espectáculo muy divertido, en donde vamos a pasar un momento espectacular con risas sanas, porque cuando nosotros reímos, siempre estamos sanando”, adelantó Ramírez sobre la obra. Boletas a la venta en Uepatickets.