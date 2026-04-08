Juan Carlos Pichardo lidera 'Pichando las 12': Humor y noticias se unen al mediodía

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Santo Domingo. – La estación radial La X102 y sus plataformas digitales estrenarán “Pichando las 12”, un espacio que llega a fortalecer la variedad informativa en horario meridiano, con una propuesta que apuesta por el humor inteligente, la actualidad y la cercanía con la audiencia, a partir del próximo 14 de abril.

“Pichando Las 12” es un espacio dinámico y auténtico donde la información se mezcla con la risa, bajo la coordinación de Juan Carlos Pichardo, destacado humorista, actor, imitador de voces y guionista, quien lidera esta propuesta junto a María Angélica Ureña, Elías Serulle y Luis José Germán, tres voces de trayectoria en el entretenimiento y la comunicación dominicana que aportan su estilo y personalidad para crear una propuesta fresca, cercana y entretenida.

Además, el programa contará con la producción del destacado humorista y productor Miguel Alcántara, quien se suma a este equipo para fortalecer la calidad y el dinamismo del contenido.

“Queremos que el mediodía para ti esté cargado de temas de interés, pero acompañado siempre de una sonrisa”, expresó Juan Carlos Pichardo sobre esta nueva propuesta que marca una etapa importante en su carrera profesional.

Un programa donde el humor, la actualidad y la buena conversación se juntan al mediodía para acompañar a la audiencia con energía, ocurrencias y contenido cercano. Un espacio pensado para reír, reflexionar y conectar con lo que está pasando, siempre con el toque único del equipo.

Esta nueva propuesta representa un nuevo reto para Juan Carlos Pichardo, un talento dominicano ganador de múltiples Premios Soberano y uno de los humoristas imitadores más completos de la región. Su capacidad para personificar la actualidad lo convierte en un imán de audiencia, logrando conectar de manera orgánica con marcas que buscan frescura, credibilidad y un humor inteligente.