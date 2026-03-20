Lea la lista completa de nominados a Premios Platino Xcaret 2026

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30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la Gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas a los PLATINO.

En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

La lista de producciones y profesionales finalistas han sido anunciadas este viernes en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, cadena con la que EGEDA mantiene ya una firme alianza que asegura la retransmisión de los Premios PLATINO XCARET en Estados Unidos, lo cual acerca nuestro audiovisual a la comunidad latina del país.

El acto de lectura de nominados, que fue presentado por Carlota Vizmanos, contó con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO, quien declaró:

´Este año regresamos a México, un país muy querido que tantas aventuras y exitosas iniciativas ha compartido con estos galardones. Tras trece años de andadura, contar con el honor y la responsabilidad de premiar a lo mejor del cine y de las series en castellano y portugués es un reto que asumimos con gusto y compromiso, edición tras edición.

El privilegio de poder reunir a todo el talento que puebla la región más grande del mundo en un encuentro alegre y diverso, enriquecedor y festivo, es también un premio para todos los que componemos la gran familia de los PLATINO´.

Por su parte, Enrique Cerezo también quiso recordar que ´desde las figuras más visibles, directores y actores, pasando por todos los departamentos técnicos y artísticos hasta llegar a la labor dedicada y creativa de vestuario, peluquería o maquillaje, todos componen un engranaje esencial en la excelencia de nuestras películas y series, todos merecen espacio y reconocimiento en nuestro audiovisual´.

Durante esta cita también estuvo presente Pablo Casas, Subsecretario de Promoción de Quintana Roo, quien mostró su apoyo y compromiso a los Premios PLATINO XCARET que, como cada año, buscar reunir, visibilizar y premiar el talento iberoamericano que hay delante y detrás de las cámaras.

Premios Platino 2026

La Gala, accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV, premiará lo mejor de la producción iberoamericana del año: 49 obras nominadas entre las que figuran producciones argentinas, bolivianas, brasileñas, chilenas, colombianas, españolas, guatemaltecas, mexicanas, paraguayas, peruanas, portuguesas, dominicanas, uruguayas y venezolanas.

La diversidad de géneros y países nominados son, una vez más, una muestra clara del amplio universo creativo y el enorme talento del audiovisual iberoamericano, una de las industrias de mayor relevancia y capacidad de crecimiento en la actualidad.

Y esto puede verse reflejado en el terreno de los largometrajes, donde Argentina, Brasil y España lideran el ranking con más títulos por categoría.

Un hecho muy similar ocurre en el ámbito de las miniseries o teleseries, donde también destaca la fuerte presencia de Argentina y España, con el añadido de México como tercer país con mayor representatividad.

En cuanto a la categoría de Series de Larga Duración, destacan Brasil, España y Estados Unidos, que lideran la tabla con sus producciones.

Toda esta representación iberoamericana, que es considerablemente mayor a las de ediciones anteriores, es posible gracias a la apuesta por parte de la Organización de los Premios PLATINO de aumentar en 12 el número de categorías de estos galardones.

De esta manera, es posible reconocer el trabajo de todos los que forman parte cualquier producción, bien sea delante o detrás de las cámaras. Así pues, en el ámbito cinematográfico, se añaden las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Por su parte, en el terreno de las miniseries o teleseries, además de las ya mencionadas, se suman las categorías de Mejor Música Original, la Mejor Dirección de Montaje, la Mejor Dirección de Arte, la Mejor Dirección de Fotografía y la Mejor Dirección de Sonido.

Finalmente, y no menos importante, cierra la lista la categoría Serie de Larga Duración, para aquellas obras que cuenten con más de 26 capítulos.

Con el fin de no extender la duración de la Gala, los premios se otorgarán en dos eventos.

Así pues, el próximo 16 de abril se conocerán a los ganadores oficiales de 21 categorías.

De entre ellas, en el ámbito del largometraje, se darán a conocer a los afortunados del Premio PLATINO a Mejor Música Original, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Premio al Cine y Educación en Valores, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

De igual manera, en el terreno de las miniseries o teleseries, ese mismo día se comunicará quién se alza con la estatuilla a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Los ganadores de todas estas categorías volarán hasta Quintana Roo, donde recibirán el esperado premio.

El resto de afortunados se conocerá durante la Gala, el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).