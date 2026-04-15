Presentación musical
Leclerc Band eleva el merengue con el sencillo “Te Amo”
El tema marca el inicio de un EP en el que se encuentra trabajando la banda que dirige el arreglista y productor musical Isaías Leclerc
Con una mezcla de merengue tradicional y contemporáneo, Leclerc Band, lanza “Te Amo”, una versión en merengue del reconocido tema del maestro Franco De Vita, con arreglos de Isaías Leclerc y producción a cargo de Isaías Leclerc y Rafael Ortega.
“Te Amo”, es una propuesta que incorpora matices modernos que buscan conectar con nuevas generaciones, sin perder la esencia del merengue tradicional, aportando elegancia y frescura al género.
El sencillo sale acompañado de un video, realizado por Derhian Paul, Cmar Visión, filmado en el estudio durante la grabación.
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