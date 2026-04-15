Leclerc Band eleva el merengue con el sencillo “Te Amo”

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Con una mezcla de merengue tradicional y contemporáneo, Leclerc Band, lanza “Te Amo”, una versión en merengue del reconocido tema del maestro Franco De Vita, con arreglos de Isaías Leclerc y producción a cargo de Isaías Leclerc y Rafael Ortega.

“Te Amo”, es una propuesta que incorpora matices modernos que buscan conectar con nuevas generaciones, sin perder la esencia del merengue tradicional, aportando elegancia y frescura al género.

El sencillo sale acompañado de un video, realizado por Derhian Paul, Cmar Visión, filmado en el estudio durante la grabación.