Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el sexo de su bebé: ¿niño o niña?

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El artista puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, serán padres de una niña.

Así lo revelaron en una publicación compartida este viernes en sus redes sociales, donde se muestran felices a bordo de una embarcación en alta mar.

"Una sorpresa llena de amor… Dios mediante", escribió Ferreira junto a las imágenes, en las que también aparece junto al primer hijo del matrimonio.

Cabe recordar que la presentadora de televisión anunció su segundo embarazo el pasado 28 de enero, coincidiendo con la celebración del tercer aniversario de matrimonio de la pareja.