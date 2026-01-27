¿Qué pasa con BTS en México que hasta la presidenta tuvo que intervenir?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- El regreso del popular grupo surcoreano de 'K pop' BTS a México ha desatado una de las mayores polémicas recientes en la industria del entretenimiento, al combinar alta demanda, fallas en la venta de boletos, denuncias de reventa y, finalmente, la intervención directa del Gobierno mexicano, que incluso recurrió este lunes a la vía diplomática para que ofrezca más conciertos en el país.

Estas son las claves del caso:

1. Expectativa masiva y oferta limitada

BTS anunció tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La noticia generó una expectativa inédita: autoridades estimaron que cerca de un millón de jóvenes buscaban boletos, frente a una capacidad aproximada de 150.000 asistentes sumando las tres fechas, lo que anticipó un escenario de alta tensión en la venta.

2. Exigencias de transparencia

Antes de la preventa, la comunidad de fans de la banda (ARMY) presionó en redes sociales para exigir claridad en precios, cargos adicionales y mapas de zonas. Las críticas se centraron en experiencias previas de conciertos masivos en México, marcadas por costos poco claros y prácticas de reventa.

3. Intervención de autoridades antes y durante la venta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la vendedora de boletos Ticketmaster y a las promotoras a cumplir con la ley y publicar con antelación precios y ubicaciones exactas. Durante la venta, la dependencia recibió múltiples quejas y realizó visitas de verificación en módulos cercanos al estadio, donde constató que no había venta física de boletos para la presentación de BTS.

4. Caos en la preventa y acusaciones de reventa

Durante la preventa exclusiva para miembros ARMY y la venta general, miles de usuarios denunciaron fallas en la plataforma, largas filas virtuales y la aparición casi inmediata de boletos en sitios de reventa a precios muy superiores a los oficiales. El malestar se intensificó por la percepción de que los boletos se agotaron en cuestión de minutos.

5. Procedimientos y sanciones anunciadas

Tras la venta, Profeco anunció el inicio de un procedimiento por infracciones a la ley contra Ticketmaster por "falta de claridad en la información", así como sanciones contra plataformas de reventa por prácticas abusivas. Además, comenzó a elaborar nuevos lineamientos para regular la venta de boletos de conciertos y espectáculos en México.

6. El debate llega al Gobierno de Sheinbaum

La polémica escaló hasta la conferencia matutina presidencial, donde la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el problema y señaló que había dialogado con OCESA, la empresa organizadora de los conciertos, para explorar la posibilidad de abrir más fechas ante la demanda extraordinaria.

7. Intervención diplomática inédita

En un hecho sin precedentes, la presidenta mexicana reveló que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas. La mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos.

8. Un caso emblemático

La controversia de BTS puso en el centro del debate la regulación del mercado de boletos en México, el poder de las plataformas digitales, la reventa y el papel del Estado frente a fenómenos culturales de alcance global, marcando un precedente al involucrar, por primera vez, gestiones diplomáticas en un conflicto de espectáculos musicales. EFE