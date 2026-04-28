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Romeo Santos y Bad Bunny, entre los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, según The New York Times

El listado, presentado sin jerarquía, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones que, según la revista, han influido en la música durante décadas.

Romeo Santos

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Merilenny Mueses
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El bachatero de origen dominicano Romeo Santos y el puertorriqueño Bad Bunny fueron incluidos en la lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos publicada por The New York Times, un reconocimiento que reúne a figuras que han marcado el sonido contemporáneo.

La selección fue elaborada a partir de las opiniones de más de 250 expertos de la industria musical y seis críticos del medio, quienes evaluaron a más de 700 nominados para determinar quiénes están definiendo el nuevo cancionero estadounidense.

“Hemos analizado más de 700 nominados presentados por más de 250 personas vinculadas a la música, y nuestros críticos han pasado semanas debatiendo lo que constituye la grandeza”, explicó la publicación.

Una lista sin orden… pero con grandes nombres

El listado, presentado sin jerarquía, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones que, según la revista, han influido en la música durante décadas.

Entre los seleccionados figuran Nile Rodgers, Lucinda Williams, Stevie Wonder, Jay-Z, Paul Simon, Taylor Swift, Holland-Dozier-Holland, Missy Elliott, Lionel Richie y Dolly Parton.

También destacan Young Thug, Diane Warren, Josh Osborne, Brandy Clark, Shane McAnally, Fiona Apple, Babyface y Stephin Merritt.

La lista continúa con Carole King, Outkast, Mariah Carey, Willie Nelson, Kendrick Lamar, Valerie Simpson, Bob Dylan, Lana Del Rey, The-Dream, Jimmy Jam & Terry Lewis, además de Bruce Springsteen y Smokey Robinson.

El impacto de medio siglo de música

De acuerdo con la revista, los artistas seleccionados han contribuido a definir “cómo suena medio siglo de la vida nacional”, un sonido que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una de las exportaciones culturales más influyentes.

La presencia de Romeo Santos y Bad Bunny en el listado refleja el creciente peso de la música latina dentro de ese panorama global.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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