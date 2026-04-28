Romeo Santos y Bad Bunny, entre los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, según The New York Times

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El bachatero de origen dominicano Romeo Santos y el puertorriqueño Bad Bunny fueron incluidos en la lista de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos publicada por The New York Times, un reconocimiento que reúne a figuras que han marcado el sonido contemporáneo.

La selección fue elaborada a partir de las opiniones de más de 250 expertos de la industria musical y seis críticos del medio, quienes evaluaron a más de 700 nominados para determinar quiénes están definiendo el nuevo cancionero estadounidense.

“Hemos analizado más de 700 nominados presentados por más de 250 personas vinculadas a la música, y nuestros críticos han pasado semanas debatiendo lo que constituye la grandeza”, explicó la publicación.

Una lista sin orden… pero con grandes nombres

El listado, presentado sin jerarquía, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones que, según la revista, han influido en la música durante décadas.

Entre los seleccionados figuran Nile Rodgers, Lucinda Williams, Stevie Wonder, Jay-Z, Paul Simon, Taylor Swift, Holland-Dozier-Holland, Missy Elliott, Lionel Richie y Dolly Parton.

También destacan Young Thug, Diane Warren, Josh Osborne, Brandy Clark, Shane McAnally, Fiona Apple, Babyface y Stephin Merritt.

La lista continúa con Carole King, Outkast, Mariah Carey, Willie Nelson, Kendrick Lamar, Valerie Simpson, Bob Dylan, Lana Del Rey, The-Dream, Jimmy Jam & Terry Lewis, además de Bruce Springsteen y Smokey Robinson.

El impacto de medio siglo de música

De acuerdo con la revista, los artistas seleccionados han contribuido a definir “cómo suena medio siglo de la vida nacional”, un sonido que ha trascendido fronteras y se ha convertido en una de las exportaciones culturales más influyentes.

La presencia de Romeo Santos y Bad Bunny en el listado refleja el creciente peso de la música latina dentro de ese panorama global.