Yomel El Meloso presenta “Meloso City”, su nuevo EP

El intérprete de música urbana Yomel El Meloso, uno de los exponentes dominicanos más auténticos del dembow, presenta “Meloso City”, su nuevo EP lanzado bajo el sello de la multinacional ONErpm. El proyecto reúne cuatro canciones que condensan su estilo irreverente, su lírica directa y una energía contagiosa que lo mantienen entre los favoritos del público.

“Meloso City” es un EP que mezcla lo clásico del dembow dominicano con una visión moderna y callejera, pensada para “el teteo”, de la noche y las plataformas digitales. El proyecto está compuesto por los temas “Hora Brava”, “Jamaica”, “Fanático” y “Que es lo que tu quieres”, cada uno explorando distintas facetas del artista, la fiesta y la actitud desafiante que caracteriza a Yomel.

“Hora Brava” y “Fanático”, se posicionan como el corazón del EP: un dembow potente, con beat agresivo y letra provocadora, que conecta directamente con la cultura urbana y la energía de la calle. Su estructura rítmica y sus frases pegajosas lo convierten en un tema ideal para viralizarse en redes sociales.

“Este EP es una muestra del estilo que llevó a Yomel a ser la figura que es hoy, de lo que vive en la calle y en el estudio. ‘Meloso City" es para la gente que disfruta el dembow sin reglas, con actitud y sin miedo a frontear” y expresar Yomel El Meloso, quien continúa construyendo una base sólida de seguidores gracias a su autenticidad y su fidelidad a la cultura dominicana.

Yomel El Meloso se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del género por su estilo irreverente, su entrega en tarima y su capacidad para conectar con el lenguaje, las vivencias y la estética del público. Con “Meloso City”, el artista da un nuevo paso en su consolidación dentro de la escena urbana global, reforzando el alcance internacional del dembow con este nuevo EP que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.