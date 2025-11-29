Series y películas
¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Aquí las mejores opciones para todos los gustos
¿Fin de semana lluvioso? Entonces el plan perfecto es maratón de películas, pijama cómodo y chocolate caliente. Aquí te dejamos una lista de títulos de Netflix cargados de ficción, romance, acción y hasta Navidad, así que hay para todos los gustos.
Prende el televisor… y ve haciendo las palomitas.
Stranger Things (2025)
Serie - 16+ -Terror, Sci-fi, Drama
Tras la misteriosa desaparición de un niño, un pueblo entero queda atrapado en una trama que destapa experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la llegada de una niña muy especial.
El encanto del champán (2025)
Película - 1h 39m
Una ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a comprar una marca de champán antes de Navidad… hasta que el heredero del imperio burbujeante aparece y pone su corazón en pausa.
The Witcher (2025)
Serie - 16+ - Acción, Fantasía, Aventuras, Drama
Geralt de Rivia, legendario cazador de monstruos, se ve empujado hacia su destino en un mundo lleno de traiciones humanas y criaturas temibles.
Una Navidad EXtra (2025)
Película - 1h 31m
Una pareja busca un divorcio amigable y una última Navidad en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos convierten la celebración en un caos emocional.
El joven Sheldon (2024)
Serie - 13+ - Comedia
Sheldon Cooper, un niño brillante y socialmente torpe, sorprende a todos con su inteligencia precoz. Una precuela encantadora de “La teoría del Big Bang”.
65: Al borde de la extinción (2023)
Película - 1h 33m
Tras un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su joven acompañante deberán enfrentarse a los peligros de una Tierra prehistórica para sobrevivir.