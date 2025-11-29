¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Aquí las mejores opciones para todos los gustos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Fin de semana lluvioso? Entonces el plan perfecto es maratón de películas, pijama cómodo y chocolate caliente. Aquí te dejamos una lista de títulos de Netflix cargados de ficción, romance, acción y hasta Navidad, así que hay para todos los gustos.

Prende el televisor… y ve haciendo las palomitas.

Stranger Things (2025)

Serie - 16+ -Terror, Sci-fi, Drama

Tras la misteriosa desaparición de un niño, un pueblo entero queda atrapado en una trama que destapa experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la llegada de una niña muy especial.

El encanto del champán (2025)

Película - 1h 39m

Una ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a comprar una marca de champán antes de Navidad… hasta que el heredero del imperio burbujeante aparece y pone su corazón en pausa.

The Witcher (2025)

Serie - 16+ - Acción, Fantasía, Aventuras, Drama

Geralt de Rivia, legendario cazador de monstruos, se ve empujado hacia su destino en un mundo lleno de traiciones humanas y criaturas temibles.

Una Navidad EXtra (2025)

Película - 1h 31m

Una pareja busca un divorcio amigable y una última Navidad en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos convierten la celebración en un caos emocional.

El joven Sheldon (2024)

Serie - 13+ - Comedia

Sheldon Cooper, un niño brillante y socialmente torpe, sorprende a todos con su inteligencia precoz. Una precuela encantadora de “La teoría del Big Bang”.

65: Al borde de la extinción (2023)

Película - 1h 33m

Tras un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su joven acompañante deberán enfrentarse a los peligros de una Tierra prehistórica para sobrevivir.