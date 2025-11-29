Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Netflix

Series y películas

¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Aquí las mejores opciones para todos los gustos

¿Fin de semana lluvioso? Entonces el plan perfecto es maratón de películas, pijama cómodo y chocolate caliente. Aquí te dejamos una lista de títulos de Netflix cargados de ficción, romance, acción y hasta Navidad, así que hay para todos los gustos.

Joyas de Netflix.

Joyas de Netflix.

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

¿Fin de semana lluvioso? Entonces el plan perfecto es maratón de películas, pijama cómodo y chocolate caliente. Aquí te dejamos una lista de títulos de Netflix cargados de ficción, romance, acción y hasta Navidad, así que hay para todos los gustos.

Prende el televisor… y ve haciendo las palomitas. 

Stranger Things (2025)

Serie - 16+ -Terror, Sci-fi, Drama

Cada batalla nos trajo hasta aquí. Más acerca de la temporada final de «Stranger Things»: Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez. Ver en Netflix: https://www.netflix.com/title/81297917 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con más de 300 millones de membresías de pago en más de 190 países. Nuestros miembros disfrutan de series, películas y juegos en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento. Sigue a Netflix Latinoamérica en: ➡️TWITTER: http://twitter.com/NetflixLAT ➡️INSTAGRAM: http://instagram.com/NetflixLAT ➡️FACEBOOK: http://facebook.com/NetflixLATINO Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix https://www.youtube.com/@NetflixLATAM

Tras la misteriosa desaparición de un niño, un pueblo entero queda atrapado en una trama que destapa experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la llegada de una niña muy especial.

El encanto del champán (2025)

Película - 1h 39m

Sydney es una ambiciosa ejecutiva que viaja a Francia para adquirir una marca de champán de renombre internacional antes de Navidad. Lo que no tenía planeado era tener un romance apasionado con un parisino encantador… que resulta ser el hijo del fundador de la empresa. «El encanto del champán», protagonizada Minka Kelly y Tom Wozniczka, nos recuerda que una simple velada puede convertirse en algo mucho más especial, y que pasar Navidad en Francia es siempre una excelente idea. Ver en Netflix: https://www.netflix.com/title/81628146 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con más de 300 millones de membresías de pago en más de 190 países. Nuestros miembros disfrutan de series, películas y juegos en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento. Sigue a Netflix Latinoamérica en: ➡️TWITTER: http://twitter.com/NetflixLAT ➡️INSTAGRAM: http://instagram.com/NetflixLAT ➡️FACEBOOK: http://facebook.com/NetflixLATINO El encanto del champán | Tráiler oficial | Netflix https://www.youtube.com/@NetflixLATAM

Una ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a comprar una marca de champán antes de Navidad… hasta que el heredero del imperio burbujeante aparece y pone su corazón en pausa.

The Witcher (2025)

Serie - 16+ - Acción, Fantasía, Aventuras, Drama

After the Continent-altering events of Season Three, Geralt, Yennefer, and Ciri find themselves separated by a raging war and countless enemies. As their paths diverge, and their goals sharpen, they stumble on unexpected allies eager to join their journeys. And if they can accept these found families, they just might have a chance at reuniting for good…. The Witcher: Season 4 returns to Netflix October 30th. Listen to The Witcher: Season 4 soundtrack here - https://netflixmusic.ffm.to/witcher4 Watch on Netflix: https://www.netflix.com/title/81628138 About Netflix: Netflix is one of the world's leading entertainment services, with over 300 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, films and games across a wide variety of genres and languages. Members can play, pause and resume watching as much as they want, anytime, anywhere, and can change their plans at any time. The Witcher: Season 4 | Official Trailer | Netflix https://www.youtube.com/@Netflix Scattered to fates unknown, Geralt, Yennefer and Ciri traverse the war-torn Continent and its countless enemies in the hope of finding each other again.

Geralt de Rivia, legendario cazador de monstruos, se ve empujado hacia su destino en un mundo lleno de traiciones humanas y criaturas temibles.

Una Navidad EXtra (2025)

Película - 1h 31m

Esta temporada, la Navidad más caótica será la más memorable. Kate (Alicia Silverstone) se acaba de divorciar y decide celebrar una última Navidad en familia antes de vender su amada casa. Pero cuando su exesposo Everett (Oliver Hudson) llega con su nueva novia —más joven y despampanante—, la soñada celebración de Kate se convierte en caos. Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart protagonizan «Una Navidad EXtra», una comedia llena de ternura y drama navideño dirigida por Steve Carr. Ver en Netflix: https://www.netflix.com/title/81735104 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, con más de 300 millones de membresías de pago en más de 190 países. Nuestros miembros disfrutan de series, películas y juegos en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento. Sigue a Netflix Latinoamérica en: ➡️TWITTER: http://twitter.com/NetflixLAT ➡️INSTAGRAM: http://instagram.com/NetflixLAT ➡️FACEBOOK: http://facebook.com/NetflixLATINO Una Navidad EXtra | Alicia Silverstone y Oliver Hudson | Tráiler oficial | Netflix https://www.youtube.com/@NetflixLATAM Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Una pareja busca un divorcio amigable y una última Navidad en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos convierten la celebración en un caos emocional.

El joven Sheldon (2024)

Serie - 13+ - Comedia

Sheldon Cooper, un niño brillante y socialmente torpe, sorprende a todos con su inteligencia precoz. Una precuela encantadora de “La teoría del Big Bang”.

65: Al borde de la extinción (2023)

Película - 1h 33m

Tras un aterrizaje de emergencia, un astronauta y su joven acompañante deberán enfrentarse a los peligros de una Tierra prehistórica para sobrevivir.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking