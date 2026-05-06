“Perla” llega a RD como un gran ensayo visual

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El Caribe contemporáneo es un territorio en constante fricción sonora. Es en esa delgada línea donde colisionan la herencia rítmica tradicional y el dominio hegemónico de los géneros urbanos, donde nace “Perla”. El largometraje, que viene de agotar una taquilla rotunda en las salas de cines en Puerto Rico y de validarse en el exigente circuito de Fine Arts, aterrizará en la cartelera dominicana este próximo 28 de este mes, transformando la gran pantalla en un foro de debate sobre la identidad cultural.

Protagonizada por Carlos Ponce y la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, la película trasciende las fronteras del drama convencional para operar como una radiografía del desplazamiento generacional. La trama sigue el declive del mundo conocido por Vicente Espinel (Ponce), un purista del folclore musical que se enfrenta a un ecosistema que ha cambiado sus reglas, sus ídolos y su tempo al ritmo avasallante del reguetón. Esta nueva ola, audaz, magnética y sin remordimientos, toma cuerpo en el personaje de Perla (Rivera).

Para la República Dominicana, una nación sumergida en su propia dialéctica entre la preservación del merengue o la bachata y el impacto global del dembow, la obra adquiere una relevancia crítica. Perla no solo narra una historia puertorriqueña; expone a un Caribe que intenta no perder su alma mientras baila al ritmo de la modernidad.

La obra esta dirigida por David Norris y respaldada por la producción de Yamara Rodríguez junto a Joel Iván Rivera.