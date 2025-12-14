Rauw Alejandro una “noche de música y cultura caribeña“ con apoyo de la X102 y Alcaldía del DN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro deleitó a la República Dominicana la noche del sábado con su concierto «Noche Caribeña para la comunidad Dominicana» en el Parque Eugenio de Hostos, en Santo Domingo.

Más de 35 mil personas se dieron cita al evento gratuito producido por el empresario artístico Gamal Haché, patrocinado por la emisora La X102 FM, contando con el apoyo logístico de la Alcaldía del Distrito Nacional.

El repertorio musical del astro boricua incluyó temas como Déjame Entrar, Nostálgico, Todo de Ti, Amar de Nuevo, Santa, Se Te Nota, Silencio, Hey Lil Mama y Ni Me Conozco, además de salsa y un emotivo medley de bachata clásica.

El parque Eugenio María de Hostos se convirtió en una fiesta caribeña iniciando el evento con artistas locales como J Noa, Jezzy, Wilfrido Vargas, Toño Rosario, Dalvin La Melodía y NTG. También acompañó a Rauw Alejandro en tarima el urbano Jey One.

Como parte del compromiso del concierto gratuito, la Alcaldía del Distrito Nacional dejó en total limpieza y orden el parque Eugenio María de Hostos y su entorno, a tan solo horas de haber finalizado el exitoso concierto de Rauw Alejandro.

En imágenes captadas en la madrugada y la mañana de este domingo se evidencia la eficiente labor con la que brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano recogieron los desechos producidos previo y durante el espectáculo.

Previo al concierto, Rauw Alejandro ofreció una entrevista exclusiva en La X102 FM, donde agradeció a la República Dominicana por ser uno de los primeros países que creyó en su música. El intérprete de Cosa Nuestra aseguró que el país ocupa un lugar especial en su vida personal y artística, al definirlo como “familia”.

República Dominicana estuvo cerca de no incluirse en la gira debido a temas de disponibilidad del venue, sin embargo, el artista insistió en hacer una parada en el país antes de cerrar su tour. Su decisión responde al fuerte vínculo con el público dominicano y al apoyo que ha recibido durante toda su carrera.