Romeo Santos prende las redes con un guiño a su próximo álbum: ¿viene dueto con Prince Royce?

El bachatero de origen dominicano Romeo Santos encendió las redes sociales este lunes al revelar de manera oficial el título de su próximo álbum, “Better Late Than Never” (Más vale tarde que nunca), programado para el próximo 28 de noviembre.

"El Rey de la Bachata", cuyo nombre de pila es Anthony Santos, hizo el anuncio a través de un reel publicado en sus plataformas digitales, donde aparece junto a su colega Prince Royce, dejando entrever la posibilidad de un dueto entre ambos.

“Better Late Than Never 🇩🇴 11-28-25”, se lee junto al material narrado por el escritor y conferencista mexicano Daniel Habif.