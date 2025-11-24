Sorpresa musical en camino
Romeo Santos prende las redes con un guiño a su próximo álbum: ¿viene dueto con Prince Royce?
El lanzamiento de la producción musical está programado para el 28 de noviembre
El bachatero de origen dominicano Romeo Santos encendió las redes sociales este lunes al revelar de manera oficial el título de su próximo álbum, “Better Late Than Never” (Más vale tarde que nunca), programado para el próximo 28 de noviembre.
"El Rey de la Bachata", cuyo nombre de pila es Anthony Santos, hizo el anuncio a través de un reel publicado en sus plataformas digitales, donde aparece junto a su colega Prince Royce, dejando entrever la posibilidad de un dueto entre ambos.
“Better Late Than Never 🇩🇴 11-28-25”, se lee junto al material narrado por el escritor y conferencista mexicano Daniel Habif.
Cabe destacar que, durante Halloween, el intérprete de “Propuesta Indecente” salió a las calles de Nueva York disfrazado de Ace para anunciar el lanzamiento de su sexto álbum musical, una movida que desde entonces mantiene en expectativa a sus seguidores y al público en general.
Conciertos
Lency Alcántara